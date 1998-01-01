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قوى رام الله تدعو للمشاركة في الفعالية الحاشدة على حاجز قلنديا الأربعاء رفضا لقرار ترمب

السبت 03 مارس 2018 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، كافة قطاعات وشرائح شعبنا للمشاركة في الفعالية الحاشدة لمناسبة الثامن من آذار (يوم المرأة العالمي) على حاجز قلنديا الاربعاء المقبل، رفضا لإعلان ترمب، وتأكيدا على ان القدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين.

كما دعت القوى في بيان لها اليوم السبت، لأوسع مشاركة في أسبوع "الابرتهايد" الذي اقرته اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها المعروفة عالميا (BDS)، وتوسيع المقاطعة المحلية، واطلاق الحملات في كافة المحافظات، ورفض التطبيع بكل اشكاله.

ودعت القوى لأوسع التفاف شعبي واهلي ومن كل القطاعات لرفض صفقة العصر بما تحمله من انتقاص لحقوق شعبنا المشروعة، وإعلان رفض أي صيغ للمفاوضات الثنائية برعاية الولايات المتحدة، واستمرار السعي للاعتراف بدولة فلسطين، وإعادة القضية الوطنية للأمم المتحدة لتطبيق قرارتها بإنهاء الاحتلال بكل اشكاله عن أراضي دولتنا، عبر مؤتمر دولي بكامل الصلاحيات بديلا لرعاية الولايات المتحدة شريك الاحتلال في عدوانه على شعبنا.

واقرت القوى اعتبار الجمعة المقبل يوما للتصعيد الميداني على كافة نقاط الاحتكاك والتماس مع الاحتلال ومستوطنيه، وستكون الفعالية على مدخل البيرة الشمالي (حاجز بيت ايل الاحتلالي) بعد صلاة الجمعة.

وتوجهت القوى بالتحية لأبناء شعبنا مسيحيين ومسلمين الذين هبوا رفضا لفرض ضريبة "الارنونا" على المقدسات المسيحية في القدس المحتلة، واغلقوا كنيسة القيامة لعدة أيام رفضا للقرار، ودعت لاستمرار العمل لإحباط فرضه من جديد حتى يلغى نهائيا، "فالقضية هي القدس بتاريخها وتراثها وما تمثل من بعد سياسي لشعبنا".

#قوى رام الله

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