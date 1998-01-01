كلية التجارة بالجامعة الإسلامية تعقد يوم "الندوات البحثية لطلبة الدراسات العليا"

غزة / سما /

عقدت كلية التجارة بالتعاون مع عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية يوم "الندوات البحثية"، لطلبة الدراسات العليا، وذلك ضمن مشروع تطوير قدرات مراكز الأبحاث الإدارية والاقتصادية في مؤسسات التعليم العالي في فلسطين "بيرس"، والممول من المفوضية الأوروبية ضمن برنامج اراسموس بلس، وذلك في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى القدس للقاعات الدراسية، بحضور الأستاذ الدكتور محمد مقداد- عميد كلية التجارة، والأستاذ الدكتور بسام السقا- مساعد عميد البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور محمود صبرة- ممثل عن مشروع "بيرس"، ولفيف من الباحثين والمختصين، وعدد من ممثلي الجامعات الشريكة والقطاع الخاص، وجمع من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر.

الجلسة الافتتاحية

وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، قال الأستاذ الدكتور مقداد :"أن عقد يوم الندوات البحثية بهدف الارتقاء بأبحاث الطلبة، ونقل التجارب بين الطلبة من مختلف الجامعات الفلسطينية، وتوجيه الباحثين لربط أبحاثهم بالمجتمع والتنمية ودعم القطاع الخاص وعلاج المشكلات".

بدوره، نوه الأستاذ الدكتور السقا إلى أن أهداف عمادة البحث العلمي تتمثل في تخريج وإعداد باحثين متميزين، ومتمكنين من أساليب البحث العلمي الصحيح، وبين أن عقد اليوم البحثي هو نتاج مشروع مشترك بين عدة جامعات فلسطينية، لتعزيز التعاون مع الباحثين والاستثمار الأمثل للقدرات الفلسطينية بشتى المجالات.

من جانبه، أكد الدكتور صبرة أن مشروع بيرس يسعى إلى تطوير معايير جودة البحث الإداري والاقتصادي، وإيجاد بيئة أكاديمية بحثية بغرض الارتقاء بالبحث العلمي، مبيناً أن اليوم البحثي بهدف إلى إتاحة فرص تبادل الأفكار لطلبة الدراسات العليا من خلال عرض أبحاثهم أمام الخبراء، والحصول على تغذية راجعة تسهم في إعادة توجيه المسار البحثي وتعزيز جودة الأبحاث.

الجلسة العلمية الأولى

وفيما يتعلق بالجلسات العلمية، فقد انعقد على مدار أربع جلسات علمية، حيث ترأس الجلسة العلمية الأولى الدكتور محمد العشي- رئيس قسم المحاسبة، وكانت تحمل عنوان" المحاسبة"، وتطرق الطالب أشرف أبو حميدة- باحث من جامعة الأزهر إلى ورقة عمل تحت عنوان:" أثر التحفظ المحاسبي في القوائم المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين على القيمة الاقتصادية المضافة"، واستعرضت الطالبة ريم عودة- باحثة من الجامعة الإسلامية، ورقة عمل بعنوان:" أثر الحوكمة وخصائص الشركات على الإفصاح الاختياري: دراسة تطبيقية على الشركات المدرجة في بورصة فلسطين"، وأشارت الطالبة رجاء الخزندار- باحثة من جامعة الأزهر إلى ورقة عمل تحمل عنوان:" أثر الإفصاح عن المحاسبة البيئية على قرارات الاستثمار في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين، ونوه الطالب محمد شعث- باحث من الجامعة الإسلامية، إلى ورقة عمل بعنوان:" أثر نظام الرقابة الداخلية على جودة التقارير المالية: دراسة تطبيقية على شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين".

الجلسة العلمية الثانية

وفيما يختص بالجلسة العلمية الثانية، فقد ترأسها الدكتور ياسر الشرفا- عضو هيئة تدريس في كلية التجارة، وتحمل عنوان:" التمويل"، حيث وقف الطالب حسن أبو حمام- باحث من جامعة الأزهر، على التغيرات في قانون ضريبة الدخل الفلسطينية وأثرها على التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلي للشركات المدرجة في بورصة فلسطين، ولفتت الطالبة إسراء المدهون- باحثة من الجامعة الإسلامية، إلى تشخيص إدارة الأرباح باستخدام التغيرات في معدل دورات الأصول وهامش الربح في البورصة، وأوضحت الطالبة سماح الفار- باحثة من جامعة الأزهر العوامل المؤثرة على الأداء المالي للشركات غير المالية المدرجة في بورصة فلسطين باستخدام نموذج Tobins، وتطرق الطالب محمود الصفطاوي- باحث من الجامعة الإسلامية، إلى اختبار المتغيرات على عوائد الأسهم المتوقعة في بورصة فلسطين، وعرج الطالب محمد عيد- باحث من الجامعة الإسلامية على أثر المعلومات غير المتماثلة على تكلفة رأس المال المملوك.

الجلسة العلمية الثالثة

وبخصوص الجلسة العلمية الثالثة، حيث ترأسها الدكتور خليل النمروطي، وكانت تحمل عنوان:" الاقتصاد"، فقد تحدث الطالب صلاح الدين الداهودي- باحث من الجامعة الإسلامية، حول دور بورصة فلسطين في النمو الاقتصادي-دراسة قياسية، ونوه الطالب عائد الوحيدي- باحث من جامعة الأزهر إلى العوامل المؤثرة على تكاليف العلاج بالخارج لوزارة الصحة الفلسطينية وسبل تخفيضها، واستعرضت الطالبة منى فروانة- باحثة من جامعة الأزهر أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي- دراسة قياسية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولفت الطالب رائد أبو منسي- باحث من الجامعة الإسلامية إلى الآليات والوسائل المقترحة لبلورة منظومة لتسويق المنتجات الزراعية الآمنة في قطاع غزة، وأشارت الطالبة- باحثة من الجامعة الإسلامية إلى الرياضة بين التنمية والإدارة من خلال Meta Study.

الجلسة العلمية الرابعة

وفيما يتعلق بالجلسة العلمية الرابعة، فقد ترأس الجلسة الدكتور وسام الهابيل- نائب عميد كلية التجارة، حيث كانت تحمل عنوان:" الإدارة"، أشار الطالب وليد جودة- باحث من الجامعة الإسلامية إلى تطبيق مبادئ حماية الزبائن في دائرة التمويل الصغير- الأونروا، ونوهت الطالبة أبرار أبو طاقية إلى مدى تطبيق العقد النفسي في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة وأثره على إنتاجية الموظف، وعرج الطالبة عبد الله عقل- باحث من الجامعة الإسلامية على واقع تقييم العائد على الاستثمار في التدريب وأثره على الداء الوظيفي- دراسة تطبيقية على الجامعة الإسلامية، وتطرق الطالب محمد بخيت- باحث من جامعة الأزهر إلى حاضنات الأعمال ودورها في إنجاح المشاريع الصغيرة- دراسة تطبيقية على حاضنات قطاع غزة، ووقفت الطالبة عزة السحار- باحثة في الجامعة الإسلامية على دراسة قطاع التمويل الصغير من خلال Meta Study، واستعرضت الطالبة منى أبو سمرة- باحثة من الجامعة الإسلامية أثر المسئولية الاجتماعية للبنك بناء على دور رضا العميل، الثقة وصورة المنظمة على الولاء، من وجهة نظر العميل- دراسة حالة بنك فلسطين قطاع غزة.