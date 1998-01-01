ماذا تفعل إذا سقط هاتفك في الماء؟

وكالات / سما /

عادة ما يتعرض غالبية الناس لحادثة سقوط هاتفهم في الماء، فما الحل إذا كان الهاتف لا يتمتع بخاصية مقاومة الماء؟ وما الخطوات التي يجب اتباعها وماذا تجنب في هذه الحالة؟

1- أغلق هاتفك على الفور وافصله عن الطاقة تمامًا

أول ما عليك فعله هو إغلاق هاتفك وفصله تمامًا عن الطاقة لتقليل حجم تضرره من الماء وتلافيًا لمخاطر اشتعاله أو انفجاره.

2- لا تحاول الضغط على أي أزرار

لا تحاول تشغيل الهاتف ثانية قبل أن يجف تمامًا ولا تحاول توصيله بالشاحن ولا الضغط على أي أزرار به

3- جفف هاتفك

جفف هاتفك باستخدام قطعة قماش قطنية قبل أن تُخرج كل القطع المُتصلة به ويمكن فصلها، مثل سماعات الأذن وبطاقة الذاكرة الخارجية وشريحة الاتصال، ثم لِفه بمناديل المطبخ فائقة الامتصاص أو مناديل ورقية لامتصاص أكبر قدر ممكن من الماء وهز الهاتف في جميع الاتجاهات برفق لإخراج أقصى قدر ممكن من الماء.

4- لا تستخدم السيشوار في تجفيف هاتفك

يمكن أن يحرق الهواء الساخن الصادر عن السيشوار الدوائر الكهربائية في الهاتف، وكذلك وضعه بجوار فرن أو مدفئة يمكن أن يفعل الشيء ذاته. لا تُعرض هاتفك للحرارة ليجف.

5- ضع الهاتف في كيس من الأرز

الأرز النيء يمتص الرطوبة بفاعلية لذا اترك هاتفك بداخل كيس من الأرز النيء بحيث يُغطي الهاتف تمامًا لمدة لا تقل عن 48 ساعة.

6- ضع الهاتف تحت الشمس

إن كان هاتفك بظهر يمكن فتحه فيمكنك فتح الهاتف ووضعه في الشمس، على أن تكون الحرارة متوسطة وليست مرتفعة للغاية، حتى يجف ولا تنسى إدخاله في مكان جاف أثناء الليل منعًا لزيادة الرطوبة به.

7- احفظ نسخة احتياطية من بيانات الهاتف فور عودته للعمل

إن نجحت كل تلك الخطوات في إعادة هاتفك للحياة عليك عمل نسخة احتياطية من بيانات الهاتف فور عودته للعمل، إن لم يكن لديك واحدة.

8- لا تكذب على الشركة إن كان هاتفك في فترة الضمان

إن لم يعمل هاتفك بعد كل تلك الخطوات وكان في فترة الضمان وليست به خاصية مقاومة الماء، فلا تكذب على الشركة أو التوكيل بشأن سبب تلف الهاتف لاستبداله او إصلاحه دون تكلفة. فتلف الماء لا يمكن إخفاؤه عن أعين المتخصصين. أما إذا كان خارج الضمان فيمكنك الاعتماد على أحد مراكز الصيانة المشهود لها بالكفاء لإعادة الحياة لهاتفك من جديد.