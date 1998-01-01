جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فيديو.. كاظم الساهر يخرج عن صمته ويتحدث عن زواجه!

السبت 03 مارس 2018 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. كاظم الساهر يخرج عن صمته ويتحدث عن زواجه!



عالم الفن

أطل النجم كاظم الساهر أمام جمهوره للمرة الأولى، بعد الأخبار المتداولة عن ارتباطه، بين الخطوبة والزواج، ليكشف الخبر اليقين أخيراً.

وقال الفنان العراقي من على مسرح حفلته امس (الجمعة) في واشنطن ضمن جولته الأميركية: "بعدني ما اتزوجت، بس لبستها خاتم خطوبة".

وأكّد أنه وعد جمهوره بأنه عندما سيتزوج سيعلن الأمر.

وأضاف "القيصر": "لجمهوري الذي يراسلني ويسأله حول هذا الموضوع، لا يزعل مني، لأنّي حتى الآن لم أتزوج".

وكان وسام، نجل الساهر، أكد أن والده على علاقة عاطفية رسمية. وافادت المعلومات لاحقاً أن "سعيدة الحظ" هي الشابة سارة مقني من تونس.

#كاظم الساهر #خطوبته

أخبار ذات صلة

كاظم الساهر يمشي على يديه

فيديو: كاظم الساهر يتألق ويمشي على يديه

فيديو: كاظم الساهر: هذا سبب عدم زواجي مرة ثانية.. وأحببت 5 نساء في حياتي

فيديو| لبنانية تقلد أحلام أمام كاظم الساهر في كواليس حفلته

كاظم الساهر

فيديو| كاظم الساهر يبحث عن شيء غريب ويثير سخرية رواد فيسبوك

فيديو| واخيرا مراد علم دار يخرج عن صمته..ماذا قال عن الانقلاب؟

بيكيه

فيديو: بيكيه يخرج عن صمته ويكشف حقيقة انفصاله عن شاكيرا!

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. السعودية :إنزال خطيب مسجد من على المنبر بالقوة واعتقاله

انتحار مواطن شنقا في جباليا شمال قطاع غزة

صور: متضامن مع فلسطين يظهر شجاعة في مواجهة جنود الاحتلال

صورة جديدة لحسني مبارك بعد شائعة وفاته (شاهد)

توقيف ضابطة لبنانية بتهمة تلفيق تهمة التعامل مع اسرائيل للمثل زياد عيتاني

تسريب لمبارك.. ماذا قال عن دور أمريكا بثورة يناير؟ (تسجيل)

عارضة روسية تعد بكشف علاقة ترامب بالكرملين مقابل تحريرها

الأخبار الرئيسية

شارون

صحفي إسرائيلي مرموق يكشف تفاصيل جديدة عن مجزرة صبرا وشاتيلا ويلمح لتورط شارون

حدود غزة -ارشيفية

استشهاد مزارع متأثرا بجراحه التي اصيب بها ظهر اليوم شرق خان يونس

الحمد الله: ملتزمون بالمصالحة و ادراج موظفي غزة في ميزانية 2018 التي سيصادق عليها الرئيس غداً

اسرى لدى القسام

صحيفة : حماس رفضت اعطاء مصر تفاصيل حول الجنود الاسرى لديها

بدران

بدران : وعود إيجابية مصرية للتخفيف من معاناة غزة تشمل معبر رفح والبضائع

الاتصالات الفلسطينية