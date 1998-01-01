فيديو.. كاظم الساهر يخرج عن صمته ويتحدث عن زواجه!

عالم الفن

أطل النجم كاظم الساهر أمام جمهوره للمرة الأولى، بعد الأخبار المتداولة عن ارتباطه، بين الخطوبة والزواج، ليكشف الخبر اليقين أخيراً.

وقال الفنان العراقي من على مسرح حفلته امس (الجمعة) في واشنطن ضمن جولته الأميركية: "بعدني ما اتزوجت، بس لبستها خاتم خطوبة".

وأكّد أنه وعد جمهوره بأنه عندما سيتزوج سيعلن الأمر.

وأضاف "القيصر": "لجمهوري الذي يراسلني ويسأله حول هذا الموضوع، لا يزعل مني، لأنّي حتى الآن لم أتزوج".

وكان وسام، نجل الساهر، أكد أن والده على علاقة عاطفية رسمية. وافادت المعلومات لاحقاً أن "سعيدة الحظ" هي الشابة سارة مقني من تونس.