أُطلق سراحه بعدما حكم عليه بالسجن لأكثر من 300 سنة!

غرائب و عجائب

أُطلق سراح رجل من كولورادو، حُكم عليه بالسجن لأكثر من 300 سنة بتهمة الاعتداء الجنسي على ستة أطفال، بعدما قرّرت محكمة الاستئناف أن حقه في محاكمة سريعة قد انتهك.

وذكرت صحيفة The Grand Junction Daily Sentinel، أنه قد أطلق سراح السيد مايكل ماكفادين، 46 عاماً، يوم الثلاثاء بعدما رفضت المحكمة العليا في كولورادو الاستماع الى القضية.

وقد أُدين مكفادين في عام 2015، إلا أن محاكمته قد تأخرت بعدما سعى محاموه إلى إدراج أحكام في استبيان المحلفين وبعدما منح القاضي الإذن بالمتابعة.

وقضت محكمة الاستئناف في ولاية كولورادو بأن التأخير لا يمكن أن يُعزى إلى مكفادين، الذي لن يُسجل كجاني جنسي لأن إداناته قد أُلغيت.