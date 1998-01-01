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انتبهوا.. إذا قررتم إلغاء تنشيط حساباتكم على فيسبوك

السبت 03 مارس 2018 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتبهوا.. إذا قررتم إلغاء تنشيط حساباتكم على فيسبوك



وكالات / سما /

في كثير من الأحيان يرغب بعض مستخدمي موقع فيسبوك إلى تركه لفترة معينة من الزمن، لأسباب عدة منها الراحة أو الابتعاد بعض الوقت عن مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتيح موقع فيسبوك للمستخدم إلغاء تنشيط الحساب، وذلك يعني:

- يمكن للمستخدم إعادة تنشيط حسابه وقت ما يشاء.

- لن يتمكن الأشخاص ضمن المنصة من رؤية المخطط الزمني أو البحث عن ملفك الشخصي.

- سوف تبقى بعض المعلومات مرئية، مثل الرسائل التي أرسلتها إلى مستخدمين آخرين.

أما حذف الحساب من منصة فيسبوك بشكل نهائي هو عملية أكثر خطورة بكثير، وذلك يعني، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية":

- لا يمكنك الدخول إلى حسابك بعد حذفه.

- يتأخر طلب الحذف لبضعة أيام بعد القيام بتقديم الطلب، وسوف يتم إلغاء طلب الحذف الخاص بك إذا قمت بتسجيل الدخول مرة أخرى خلال هذا الوقت.

- يمكن أن يستغرق طلب الحذف ما يصل إلى 90 يومًا، وذلك لحذف بياناتك المخزنة في أنظمة النسخ الاحتياطي.

- لا يتم تخزين بعض الأشياء في حسابك، وهذا يعني أن بعض الأصدقاء قد يبقى لديهم رسائل منك، حتى بعد حذف حسابك.

#تنشيط #فيسبوك

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