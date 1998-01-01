بعثة من قدامى لاعبي فلسطين تصل الى تونس

تونس / سما /

وصلت بعثة من قدامى لاعبي فلسطين الى تونس تلبية لدعوة وجهت من قبل قدامى النجم الرياضي اللجمي.

واستقبل الوفد بحفاوة في مطار قرطاج من قبل رئيس قدامى اللجمي توفيق جديد والمنسق العام انور خليفة ، وعدد من قدامى اللاعبين في مقدمتهم لاعب الترجي مكرم كريدان.

وتأتي الزيارة في اطار توثيق العلاقات الرياضية بين الجانبين والتاكيد على الحضور الفلسطيني الدائم في المحافل العربية.

وشكر رئيس الوفد الفلسطيني عنان شحادة التونسيين لهذه الدعوة.

وسيخوض فريق قدامى فلسطين الذي يضم عددا من لاعبي المحافظات الشمالية والقدس لقاءه الأول الأحد أمام المستضيف.