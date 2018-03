الكلية الجامعية تتوج بالمركز الأول في مسابقة Google Hash Code

غزة / سما /

استضافت حاضنة يوكاس التكنولوجية التابعة للكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مسابقة Google Hash Code البرمجية، والتي تنافس فيها 44 ما بين طالب ومبرمج على تحدي برمجي موحد من شركة جوجل العالمية، والذي استمر لمدة 4 ساعات متواصلة.

وانطلقت المسابقة بحضور ومشاركة كل من الأستاذ الدكتور رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية، المهندس سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور أيمن اليازوري وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم العالي، الدكتور سعيد الزبدة مدير حاضنة يوكاس، بالإضافة إلى 44 طالب ومبرمج من شكلوا 14 فريق برمجي ليتنافسوا مع أكثر من 30 ألف مبرمج في 72 دولة حول العالم.

وكان قد توج فريق JUST TRY IT المشارك في تجمع الكلية الجامعية UCAS HUB بالمركز الأول على مستوى جميع الفرق المتنافسة من قطاع غزة، وذلك بعد نجاحه في إتمام حل المسألة البرمجية المقدمة من شركة جوجل بأعلى نقاط وضمن الوقت المحدد.

بدوره أعرب الأستاذ الدكتور رفعت رستم عن سعادته الغامرة بهذا الإنجاز المتميز في واحدة من أهم المسابقات التنافسية على مستوى العالم في مجال البرمجة، والتي نفذتها شركة جوجل العالمية بالشراكة مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، والذي يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والمشاريع النوعية التي تنفذها الكلية بالشراكة مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم.

وفي تعليق له أوضح الدكتور سعيد الزبدة أن هذه المسابقة مهمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين كونها تبرز المهارات البرمجية المتقدمة مقارنة بالمهارات العالمية في نفس المجال، كما أنها تحقق تواصل مهم مع كبرى الشركات البرمجية في العالم، وهذا من حرص حاضنة يوكاس التكنولوجية على ربط المبرمجين والمختصين بآخر المسابقات العالمية والفرص التكنولوجية التنافسية

الجدير بالذكر أن الكلية الجامعية تولي اهتماما كبيرا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بتنفيذها لنخبة من المشاريع الدولية مثل إنشاء مشروع أكاديمية أوراكل بغزة، إضافة إلى مشروع تعليم لغة البرمجة بايثون لمدرسي الثانوية العامة، ومشروع تعزيز الابتكار والإبداع في مناهج تكنولوجيا المعلومات الممول من المفوضية الاوربية، ومشروع أكاديمية سيسكو العالمية في مجال شبكات الحاسوب والإنترنت.