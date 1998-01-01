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القدس المفتوحة تنظم بطولة القدس عاصمة فلسطين

السبت 03 مارس 2018 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المفتوحة تنظم بطولة القدس عاصمة فلسطين



غزة / سما /

نظمت جامعة القدس المفتوحة - فرع غزة الاثنين الماضي، في ملعب الجامعة بالفرع بطولة حملت اسم ( القدس عاصمة فلسطين ) لكرة الطائرة، والتي أشرف عليها قسم شؤون الطلاب بالتعاون مع العلاقات العامة بالفرع.

وشارك في البطولة عدد من طلاب الجامعة بحضور كل من مدير فرع غزة د. محمد أبو الجبين والمساعد الأكاديمي والإداري أ . فادي ناصر و د. حاتم ابو سالم استاذ التربية الرياضية والأستاذ شادي الكفارنة نائب عميد شؤون الطلبة في قطاع غزة، ومسئول شؤون الطلاب بالفرع أ. أحمد صيام وعدد من مسئولي الأقسام ولفيف من المعنيين والمهتمين وحشد من طلاب الجامعة

وحرصت الجامعة خلال تنظيمها لعدد من المباريات إلى إطلاق اسم القرى المهجرة على الفرق المشاركة تجسيداَ للعودة إلى الأراضي المحتلة وتحرير القدس وهي فريق الرملة وحطين, وفريق جنين الذي فاز في المباراة النهائية على فريق عسقلان بشوطين مقابل لاشيء , وتأتي هذه البطولة انطلاقاَ من حرص قسم شؤون الطلاب على إقامة مختلف الأنشطة اللامنهجية لطلاب الجامعة 

وفي الختام، شكر  أ. أبو الجبين الفرق المشاركة والحكام وقسم شؤون الطلاب وأبدى إعجابه لأداء الفرق في البطولة، مؤكداً أن الجامعة ستستمر في رعايتها للأنشطة الرياضية وذلك بدعم من رئيس الجامعة أ.د يونس عمرو ونائبه لشؤون قطاع غزة أ.د جهاد البطش، وفي نهاية البطولة تم تسليم درع للفريق الفائز .

#القدس المفتوحة

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