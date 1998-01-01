منتخب كرة اليد الشباب يبدأ تدريباته بغزة

غزة / سما /

بدأ المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب في قطاع غزة، تدريباته استعدادا لبطولة آسيا مواليد 1998, المؤهلة لكأس العالم في إسبانيا 2019.

وجرت التدريبات الأولى على صالتي خدمات النصيرات وخدمات البريج بالمنطقة الوسطى، بحضور عدد كبير من لاعبي الأندية الشباب، الذين تم اختيارهم ضمن معايير حددها مدربي المنتخب يوسف الجعيدي وأيمن رشدان

وقال عضو الاتحاد المركزي للعبة د. محمد أبو سمرة، إن المنتخب الوطني للشباب سيكون بداية قوية لتطوير لعبة كرة اليد في فلسطين، معتبرا ذلك أكبر دليل على بدء تطوير اللعبة.

وبيّن أبو سمرة أن الاتحاد سيوفر كل الاحتياجات المادية والمعنوية، من أجل نجاح المنتخب ووصوله إلى أبعد مستوى في بطولة الشباب التي ستقام في عُمان بيوليو المقبل.

ويضم المنتخب الوطني للشباب العديد من اللاعبين المميزين، من مختلف أندية قطاع غزة التي شاركت في بطولة الدوري الأخيرة, والتي توّج بها خدمات البريج.

يشار إلى أن منتخب فلسطين للشباب شارك قبل عامين في بطولة آسيا للشباب، التي أقيمت في الأردن، وقدّم عروضا طيبة رغم خسارته جميع المباريات.