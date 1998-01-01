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مورينيو يعتبر راكيتيتش الحلقة المفقودة في اليونايتد

السبت 03 مارس 2018 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو يعتبر راكيتيتش الحلقة المفقودة في اليونايتد



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر يونايتد سيقدم الصيف القادم على محاولة التعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة الكرواتي إيفان راكيتيتش وذلك بطلب من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويرى جوزيه مورينيو أن الدولي الكرواتي الحلقة المفقودة في خط وسط مانشستر يونايتد، حيث يعتقد أنه سيكون الحل لمشاكل خط وسط الشياطين الحمر.

ووفقا لنفس المصدر صاحب 29 عاما الذي انضم إلى النادي الكتالوني من إشبيلية في عام 2014، قدوم جريزمان قد يجعل دوره في خطط إرنستو فالفيردي يتراجع الموسم القادم، مع اعتماد جريزمان في الهجوم، وعودة كوتينيو لخط الوسط، وفي هذه الحالة قد يكون مانشستر يونايتد وجهته المقبلة.

ويلعب إيفان راكيتيتش دورا هاما في خطط فالفيردي هذا الموسم، حيث لعب 38 مباراة مع الفريق حتى الآن منها 31 مباراة كأساسي وسجل 4 أهداف وأعطى 4 تمريرات حاسمة.

ويمتد عقد اللاعب مع برشلونة حتى 2021 وتقدر قيمته السوقية بحوالي 41 مليون يورو.

#مورينيو #ايفان راكيتيتش

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