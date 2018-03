جرينبلات يحدث ارباكا في "إسرائيل" : 4 إسرائيليين بغزة أحياء

أثارت تغريدة سابقة للمبعوث الخاص للرئيس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط "جيسون جرينبلات"، طالب فيها حركة حماس بـ "الإفراج" عن 4 إسرائيليين" و"إعادة بقايا رفاة الجندي هادار جولدن"، ضجة في وسائل إعلام إسرائيلية، لما تظهره تغريدة ترامب من تناقض مع رواية الحكومة الإسرائيلية بشأن الجنود.

غرينبلات كان قد غرّد بالقول: "على حماس إعادة بقايا رفاة الجندي هادار جولدن، والافراج عن الجندي شاؤول آرون وأبرهام مغنوستيو وهشام السيد وجمعة إبراهيم أبو غنيمة"، وقد وصفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" حديث جرينبلات بالقول: "هذا ما يتناقض مع ما قالته حكومة الاحتلال بأن الجنود الأسرى في غزة قد قتلوا".

وأضافت: "كما يبدو أن المبعوث يتعارض مع السياسة الإسرائيلية الرسمية فيما يتعلق بأحد الجنود الإسرائيليين الثلاثة"، وقد استندت الصحيفة الى تخصيص جرينبلات لفظ "بقايا رفاة هدار جولدن"، بينما تحدث بـ "الافراج" عن شاؤول أرون وثلاثة إسرائيليين آخرين كدلالة على أنهم أحياء.

وأكدت الصحيفة "أن الجنود إذا ما كانوا لا يزالون على قيد الحياة أو حتى لو كانت أوضاعهم غير واضحة، فإنه يمكن أن يعطي حماس نفوذا أكبر بكثير في المفاوضات".

يأتي ذلك في الوقت الذي زعمت فيه الصحيفة الإسرائيلية اليوم السبت، أن حركة حماس رفضت طلبات من المخابرات المصرية بالكشف عن تفاصيل وضع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، "الذين أُعلن عن اختفائهم خلال الحرب على القطاع منذ أكثر من ثلاث سنوات".

@jdgreenblatt45

Hamas must also permit the repatriation of Hadar Goldin’s remains and the release of Oron Shaul, as well as the release of Israeli civilians - Avraham Abera Mengistu, Hisham al-Sayed and Juma Ibrahim Abu Ghanima.