معركة رفض أحلام الترحم على "سرديفي" تتواصل.. هكذا ردّت

دبي / وكالات /

تسببت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، بجدل واسع، تحول إلى "معركة تويترية" بينها وبين عدد من المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رفضها الترحم على الممثلة الهندية، سرديفي كابور، التي أعلن عن وفاتها في دبي قبل أيام.

"أحلام" وفي ردها على تغريدة ترحم من خلالها الكاتب الإماراتي عبد الله النعيمي على سرديفي، قالت: "إعلامي قدير مثلك؟؟؟!!!! قدوة لمتابعينك؟؟؟؟؟!!!!! ما توقعتها منك #sirdevi اللهم أعز الإسلام والمسلمين".

وبعد انتقاد النعيمي لأحلام، قالت الفنانة الإماراتية: "لا مش زعلانة منك ولد بلادي، إنما الدين النصيحة، وعلى فكرة، أنا من جمهور سرديفي..(إلخ) ولكن الرحمة لا تجوز إلا على المسلمين، وحتى لو أنكرتوها وعملتوا نفسكم مسالمين وطيبين".

وخلصت "أحلام" إلى أنه "لا يجوز الترحم على غير المسلم، واللي يعجبه أهلا وسهلا واللي ما يعجبه أهلا وسهلا".

بدورها، قالت الإعلامية والكاتبة الكويتية دلع المفتي: "نحمد الله أن الرحمة بيد الله وليست بيد أحلام وغيرها من البشر . بوذية، سيخية، بهائية، سنية، شيعية، كاثوليكية، بروتستانية، يهودية، زرادشتية، لا دينية... رحمة الله عليها .".

وردت عليها المطربة الإماراتية: "مساكين تصعبون علي الله يعينكم، ديننا صريح وواضح لا يجوز الرحمة على غير المسلم، يعني المسلم لا يدعو بالرحمة إلا للمسلم فقط فقط فقط، مطربة رقاصة ممثلة...... هي بالنهاية مسلمة تجوز عليها الرحمة، بس الكافر لاااااااا".

وأوردت أحلام أحاديث نبوية، وفتاوى لابن باز، تحرم الترحم على غير المسلمين.

وفي تعليقها على تقرير لموقع قناة "العربية" بعنوان "مثقفون يردون على تغريدة أحلام عن سرديفي: الرحمة بيد الله"، قالت المطربة الإماراتية: "مثقفون، أي ثقافة ذي لاحول ولا قوه اإا بالله ،طيب يا قناة العربية عطونا فتوى من أحد المشايخ بهذا الشأن لنقطع الشك باليقين وننهي هذه المسألة".

يشار إلى أن شرطة دبي، أعلنت قبل أيام أن وفاة سرديفي جاءت نتيجة غرقها في حمام غرفتها عقب فقدانها الوعي، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة.