فرحة غامرة تسود مدينة تيكا في جحر الديك في انتظار توصيل مدينتهم بالكهرباء

غزة - عبد الهادي مسلم

حالة من الفرحة والسعادة غمرت المواطنين والذين اغلبهم من الفقراء والحالات الاجتماعية الذين حصلوا على سقق سكنية في مدينة تيكا بجحر الديك بعد إعلان وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة وبالتنسيق مع سلطة الطاقة ومن خلال شركة الكهرباء، عن توصيل الكهرباء للوحدات السكنية في مشروع إسكان “تيكا” التركي بمنطقة جحر الديك .

وأعرب الأهالي الذين يترقبون على احر من الجمر توصيل التيار الكهربائي لمدينتهم والذين عانوا الأمرين وتحملوا المعاناة بسبب عدم توصيل المدينة بالتيار عن شكرهم وتقديرهم لوزير الأشغال العامة ولكافة العاملين في الوزارة ولسلطة الطاقة وشركة الكهرباء على حل مشكلتهم ، وقال المواطن وائل النبريصي من سكان مخيم المغازي والذي حصل على شقة سكنية لانه مصنف من الاحالات الاحتماعية ومنزلة الذي يسكن به ٨ افراد لا يتجاوز ٣٥ مترا والذي بدت على وجه السعادة.

وقال :"الحمد لله بعد طول انتظار ومعاناة شديدة وبعد اعتصامات ومطالبات تحقق أملنا في توصيل الكهرباء مؤكدا أن المدينة بعد توصيلها بالتيار الكهربائي ستشهد تدفقا من السكان الذين لحتى الان لم يسكنوها وكانوا يعيشون عند أقاربهم او بالايجار وتقدم النبريصي بالشكر لوزير الأشغال والعاملين بالوزارة ولسلطة الطاقة وشركة الكهرباء البلدية جحر الديك على دورهم في إيجاد حل المشكلة وكذلك الشكر موصول لكل الإعلاميين وسائل الإعلام خاصة الصحفي المميز عبدالهادي مسلم والذي أول من كتب وسلط الضوء على مشكلتنا وكذلك الشكر والعرفان للحكومة التركية على تبرعها ببناء هذه المدينة .

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت أنه سيتم توصيل الكهرباء لمشروع "تيكا" السكني في منطقة جحر الديك وسط مدينة غزة في القريب العاجل.وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت إلى أنها انتهت من التجهيزات الفنية اللآزمة، وجرى التنسيق مع سلطة الطاقة وشركة الكهرباء لمد خطوط الكهرباء بأسرع وقت ممكن. وكان الوزير الحساينة قال في تصريح صحفي: "تم مؤخرا إستكمال التجهيزات الفنية اللازمة لتوصيل الكهرباء مثمنا الدور التركي في دعم القضية الفلسطينية وتمويل هذا المشروع الهام كما قدم شكره لمؤسسة تيكا لدورها في إنجاز ومتابعة هذا المشروع والذي ساهم في تخفيف المعاناة عن مئات الأسر الفلطسينية".

وأوضح الحساينة أن الوزارة سلمت الوحدات السكنية قبل الموعد المحدد ورغم عدم توصيل التيار الكهربائي للمشروع والذي يرجع لأسباب فنية بحتة تحت ضغط الأسر المستفيدة والتي لا يتوفر لديها مأوى وعانو من ظروف قاسية ومن سكان الكرفانات ومنهم من تعرضت منازلهم للغرق بمياه الأمطار في الأعوام السابقة.

وأشار الحساينة إلى أن وزارته تسلمت المشروع كاملا ودون أي نقص من مؤسسة "تيكا" وفق بروتوكول استلام رسمي، وتم تنفيذ المشروع وفقا لمواصفات حديثة، نافيا أي تصريحات حول رفض وزارة الأشغال إمداد المشروع بالكهرباء والذي يشمل 320 وحدة سكنية في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وبدات معاناة الأسر الذين تسلموا شققا سكنية في مدينة تيكا التركية في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بالتفاقم من مشكلة عدم إيصالها بالتيار الكهربائي من الشبكة الرئيسية لعدة شهور وهدد السكان الذين اغلبهم من الأسر الفقيرة بتصعيد احتجاجاتهم في حالة عدم حل المشكلة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة توزيع الكهرباء وتداول مغردون على صفحات التواصل الاجتماعي صورا لسكان وهم يتجمعون حول ماتور كهرباء صغير من أجل شحن جولاتهم في فناء المدينة وسط حالة من الغضب وارجع سكان آخرين المشكلة كذلك إلى عدم وجود تمويل من أجل تخصيص خط من الشبكة الرئيسية لتزويد المدينة بالكهرباء وان وزارة الاسغال تتواصل مع الممول التركي لكي يتبرع لإتمام المشروع بالكامل وحل المشكلة وكان وزير الاشغال العامة والاسكان د مفيد محمد الحساينة قد سلم 320 شقة سكنية للفقراء والحالات الاجتماعية واصحاب المنازل المدمرة في منطقة جحر الديك وسط القطاع قبل شهرين والتي هي بتمويل تركي