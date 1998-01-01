يوفنتوس في ورطة كبيرة بعد اصابة ماندزوكيتش

وكالات / سما /

يجد مدرب يوفنتوس ماسميليانو أليجري نفسه في ورطة كبيرة ضد لاتسيو اليوم السبت في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الأوليمبيكو ضمن الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

ويجد يوفنتوس نفسه بدون مهاجم صريح قبل اللقاء بعد تعرض المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش إلى إصابة طفيفة في تدريبات يوم الجمعة لن تمنعه من التواجد في ويمبلي ضد توتنهام في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن بيانكونيري يغيب عن هجومه أيضا جونزالو هيجواين، وفديريكو بيرنارديسكي، وخوان كوادرادو، بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يكون “بيبيتا” العائد الوحيد من الثلاثة ضد توتنهام يوم الأربعاء القادم.

وكان من المقرر ان يبدأ ماندزوكيتش في خط الهجوم ضد لاتسيو بدعم من باولو ديبالا، ودوجلاس كوستا. لكن بع إصابته أليجري يتجه إلى الاعتماد على أليكس ساندرو مرة أخرى على الرواق الأيسر في ثلاثي هجومي رفقة دوجلاس كوستا، مع تحول ديبالا إلى مهاجم صريح.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر الذي سيصطدم بروما على ملعب سان باولو في نفس الجولة.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر الذي سيصطدم بروما على ملعب سان باولو في نفس الجولة.