زيدان يقلل من أهمية غياب نيمار عن مواجهة ريال مدريد

وكالات / سما /

قلل زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد من أهمية غياب نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عن المباراة المقبلة التي ستجمع الفريقين في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء القادم.

وتعرض نيمار لإصابة بكسر في مشط القدم سيخضع على أثرها لعملية جراحية في البرازيل، ومن المقرر أن تبعده عن الملاعب لقرابة الثلاثة أشهر.

وأعرب زيدان عن أسفه من إصابة نيمار، لكنه يرى أن عدم حضوره في المباراة لن يقلل من حظوظ باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أن الفريق الباريسي يملك العديد من اللاعبين الجيدين القادرين على صناعة الفارق مثل نيمار.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس “نحن نأسف لما حدث لنيمار، ولكن باريس سان جيرمان فريقاً قوياً، واللاعب الذي سيحل محله سيكون جيداً بكل تأكيد”.

وتابع “لا نعتقد أن من دون نيمار ستكون الأمور أسهل، نحن نعلم أننا يجب أن نقدم 1000% في باريس لكي إن أردنا العبور للدور التالي”.

يذكر أن ريال مدريد انتصر في مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ويحتاج سان جيرمان للفوز بهدفين نظيفين كي يطيح بالفريق الملكي من البطولة.