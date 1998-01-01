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وكيل أعمال دوناروما لا يستبعد انتقاله إلى أحد الأندية الإيطالية

السبت 03 مارس 2018 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل أعمال دوناروما لا يستبعد انتقاله إلى أحد الأندية الإيطالية



وكالات / سما /

مينو رايولا “لن يستثني أي شيء” بشأن مستقبل موكله حارس مرمى ميلان جيجيو دوناروما، بما في ذلك الانتقال إلى ناد إيطالي آخر.

ولم يخفي رايولا رغبته في إخراج صاحب 19 عاما من ميلان، في تأكيد واضح لعلاقته المتوترة مع إدارة الروسونيري، بعد الشد والجذب الذي كان بين الطرفين الصيف الماضي بخصوص تمديد عقد دوناروما.

وقال رايولا في مقابلة مع صحيفة “راي سبورت” الإيطالية: ” جيجيو اختار البقاء في ميلانو. أنا أحترم هذا. إذا قال لي أنه يريد المغادرة سوف أبدأ العمل على ذلك فورا، لأن هناك عروض هامة. في الواقع، لو كان الأمر متروك لي، جيجيو يجب أن يغادر ميلان”.

“أين؟ ربما في الخارج، ولكن ربما في إيطاليا أيضا. لن أستبعد أي شيء “.

ويرى مينو رايولا أن الدولي الإيطالي الشاب يجب أن يوقع لناد كبير العام المقبل على حد تعبيره لكي يصبح أفضل حارس مرمى في العالم.

 

وأضاف : “إنه ليس أفضل حارس مرمى في العالم. لكنه سوف يصبح إذا كان يتخذ الخيارات الصحيحة في حياته المهنية. عليه أن يذهب إلى ناد كبير في العام المقبل، لقد قلت ذلك بالفعل.هذه فكرتي.”

#دوناروما #انتقال

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