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تسريب لمبارك.. ماذا قال عن دور أمريكا بثورة يناير؟ (تسجيل)

السبت 03 مارس 2018 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب لمبارك.. ماذا قال عن دور أمريكا بثورة يناير؟ (تسجيل)



القاهرة / وكالات /

نشرت صفحة "أنا آسف يا ريّس"، المعروفة بتأييدها للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، تسريبا صوتيا منسوبا للأخير، يتحدث عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في ثورة "يناير".

التسريب الذي أوضحت الصفحة أنه سجل عام 2013، قال من خلاله مبارك إن "الأمريكان اشتغلوا في الثورة من 2005، وأنا كنت حاسس، لذلك أنا في اجتماع بديسمبر 2010، قلت لهم يا جماعة، الأمريكان حطّوا صوابهم في الشق مني".

وأضاف: "لا قادر أتنازل لهم على قاعدة، ولا ميناء، ولا أي حاجة، ولا اتصالات ولا حاجة، عايزين يزيحوني بأي ثمن".

وتابع مبارك في التسريب: "قلت لهم على العموم في 2011 هأسلم الحكم، مش توريث، ولاد كلب كذابين، الأمريكان هم اللي أشاعوا حكاية التوريث دي، والناس صدقتهم".

وتساءل مبارك: "أنا هاودّي ابني يمسك البلد؟"، وأجاب: "دي عايزة واحد من القوات المسلحة، وله علاقة بيهم".

#تسريب #مبارك #ثورة يناير

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