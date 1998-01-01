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قصر سعود الفيصل في لوس أنجليس معروض للبيع بـ110 ملايين دولار (صور)

السبت 03 مارس 2018 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قصر سعود الفيصل في لوس أنجليس معروض للبيع بـ110 ملايين دولار (صور)



الرياض / وكالات /

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن قصرا يملكه وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل في أحد أحياء بيفرلي هيلز الراقية بمدينة لوس أنجليس الأمريكية معروض للبيع بمبلغ 110 ملايين دولار.

ويتربع القصر الفخم على مساحة 14 فدانا، منها ما يزيد على 35 ألف قدم مربع مساحة داخلية، بالإضافة إلى مساحات خارجية تحتوي على حدائق وملعب تنس ومسبح. ويتميز القصر بمدخل تزينه نافورة ماء، بالإضافة إلى منزل ضيافة ومقر للموظفين. ويغطي المدخل الرئيسي سقف يتمتع بخاصية “قابلية السحب”.

وتصف شركة العقارات، التي عرضت القصر للبيع، بأنه “الملاذ الرائع لمن يرغب في الابتعاد عن الأضواء”، وتضيف أن لديه طريق للسيارات “ينتهي بمنظر خلاب للمحيط الهادئ ويمكن منه رؤية جزيرة كاتالينا”.

ووفقا لـ”وول ستريت جورنال” فإن مالك العقار هو شركة “كانيسا إنفستمنتس″، الكيان التجاري التابع للأمير السعودي الراحل وزوجته الأميرة جوهرة بنت فيصل.

وتوفي سعود الفيصل في عام 2015.



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#قصر #سعود الفيصل #بيع

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