جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

توقيف ضابطة لبنانية بتهمة تلفيق تهمة التعامل مع اسرائيل للمثل زياد عيتاني

السبت 03 مارس 2018 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توقيف ضابطة لبنانية بتهمة تلفيق تهمة التعامل مع اسرائيل للمثل زياد عيتاني



بيروت / سما /

أوقفت السلطات الأمنية اللبنانية الجمعة ضابطة كبيرة للاشتباه بتورّطها بتلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني، الذي أثار توقيفه قبل أشهر صدمة كبيرة بين اللبنانيين، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على التحقيق لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن المقدّم سوزان الحاج، التي كانت تشغل سابقا منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي "أوقفت على ذمّة التحقيق بعد ظهر اليوم" الجمعة بناء على إشارة قضائية للاشتباه بأنها "استعانت بقرصان معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني" الذي ما زال قيد التوقيف.

وكتب وزير الداخلية نهاد المشنوق في تغريدة ليل الجمعة "كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني..البراءة ليست كافية، الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة الوحيدة" واصفا عيتاني بانه "البيروتي الاصيل العربي الذي لم يتخل عن عروبته وبيروتيته يوما واحدا".

وكان جهاز أمن الدولة أوقف في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت الممثل المسرحي للاشتباه بأنه قام ب"التخابر والتواصل والتعامل" مع إسرائيل.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر أحيل الممثل الشاب إلى القضاء العسكري.

وزياد عيتاني ممثل لبناني في مطلع الأربعينات، ذاع صيته في السنوات الماضية في أعمال مسرحية هزلية تناولت خصوصا تاريخ مدينة بيروت وعاداتها والتغيّرات التي طرأت عليها في العقود الماضية.

#ضابطة #زياد عيتاني #اسرائيل

أخبار ذات صلة

"لوفيغارو" تزعم: حزب الله اعتقل نجل عماد مغنية بتهمة التعامل مع المخابرات المركزية الأمريكية

اللبناني عيتاني

اعترافات جديدة للفنان اللبناني عيتاني: عملت مع “الموساد” مجانًا بسبب فيديو “جنسي”

عفو جزئي عن ضابطة مخابرات أميركية أدينت بخطف رجل دين مصري

محكمة أردنية تبريء ابو قتادة من تهمة الارهاب

ترامب

تقبيل بالإكراه.. آخر تهمة من امرأة لترامب.. تفاصيل‎

السويد تطرد 75 عائلة لبنانية ولبنان يرد بالمثل

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. السعودية :إنزال خطيب مسجد من على المنبر بالقوة واعتقاله

انتحار مواطن شنقا في جباليا شمال قطاع غزة

صور: متضامن مع فلسطين يظهر شجاعة في مواجهة جنود الاحتلال

صورة جديدة لحسني مبارك بعد شائعة وفاته (شاهد)

تسريب لمبارك.. ماذا قال عن دور أمريكا بثورة يناير؟ (تسجيل)

توقيف ضابطة لبنانية بتهمة تلفيق تهمة التعامل مع اسرائيل للمثل زياد عيتاني

بدران : وعود إيجابية مصرية للتخفيف من معاناة غزة تشمل معبر رفح والبضائع

الأخبار الرئيسية

نصرالله والعاروري

معاريف تزعم: حزب الله كشف مخطط حماس في لبنان ولقاء بين نصرالله والعاروري وسليماني

الشهيد محمد ابو جامع -ارشيف

استشهاد مزارع متأثرا بجراحه التي اصيب بها ظهر اليوم شرق خان يونس

الحمد الله: ملتزمون بالمصالحة و ادراج موظفي غزة في ميزانية 2018 التي سيصادق عليها الرئيس غداً

اسرى لدى القسام

صحيفة : حماس رفضت اعطاء مصر تفاصيل حول الجنود الاسرى لديها

ضابط إسرائيلي

ضابط إسرائيلي يكشف أسرار الحرب المقبلة : سنحسم كتائب حماس خلال أيام معدودة

الاتصالات الفلسطينية