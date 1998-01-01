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صور: متضامن مع فلسطين يظهر شجاعة في مواجهة جنود الاحتلال

الجمعة 02 مارس 2018 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: متضامن مع فلسطين يظهر شجاعة في مواجهة جنود الاحتلال



رام الله / سما /

التقطت عدسة مصور فوتوغرافي صورا تبين شجاعة متضامن أجنبي مع القضية الفلسطينية أثناء مشاركته مع عشرات الفلسطينيين اليوم الجمعة في تظاهرة في قرية بلعين بمناسبة مرور 13 عاما على انطلاق التظاهرات الشعبية في تلك القرية الواقعة خلف الجدار الاسرائيلي الفاصل .

وتظهر الصور المتضامن الشاب وهو يقاوم اعتداء جندي إسرائيلي مسلح، وتبين مجموعة الصور كيف أن الجندي قام بالاعتداء على الشاب الذي قاومه، ونجح في اسقاط الجندي أرضا، على الرغم  من استعانة الأخير بزميل له.

كما يبين مقطع فيديو بث لاحقا على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتقال سلطات الاحتلال للشاب المتضامن واقتياده خلف الجدار العازل.



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#متضامن #فلسطين #الاحتلال

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