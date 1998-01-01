فيديو.. السعودية :إنزال خطيب مسجد من على المنبر بالقوة واعتقاله

القدس العربي -

انتشر مقطع فيديو يظهر طريقة تعامل مهين قامت به الشرطة السعودية في حق إمام خطيب مسجد الجابرية في منطقة ينبع البحر التابعة للمدينة المنورة أثناء القائه خطبة صلاة الجمعة وإنزاله بالقوة من على منبر الخطبة واعتقاله.

وتظهر فيديوهات متداولة جزءا من خطبة الإمام الذي لم يذكراسمه، بجانب مشاهد لإنزاله من على المنبر بالقوة وسط احتجاج من المصلين، وقال مدونون إن حادثة إهانة خطيب المسجد جرت عقب تفوهه بكلمة حق شجاعة في وقت صار الخوف يلجم الجميع.

من جهتها قالت وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة خلال بيانا لها إن الشخص الذي تم إنزاله من على المنبر ليس إمام المسجد، وإنما شخص “معتل نفسيا” حاول قطع الخطبة.

وعلى موقع تويتر وجدت حادثة إمام المسجد تضامنا من مدونين كثر، حيث غرد حساب باسم بنت الأدعم “سحب امام مسجد في خطبة_الجمعه من على المنبر، هل هذه رؤية 2030 في بلاد الحرمين ؟!!!أين احترام مساجد الله !! أو كبر سنه أو الشيب الذي في وجهه !!!! اما الحساب الذي يحمل اسم حسام الشوربجي فقد ذهب إلى أن سبب إهانة الإمام هو نقده لولي عهد السعودية محمد بن سلمان، وكتب مغردا “التعدي بالضرب واعتقال إمام مسجد من على المنبر في السعودية بعد انتقاده فساد بن #سلمان في خطبة الجمعة !! سعودية علمانية في عهد بن سلمان.