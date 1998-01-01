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الجزائر تضع قبة الصخرة على عملتها

الجمعة 02 مارس 2018 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تضع قبة الصخرة على عملتها



القدس المحتلة / سما /

 تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا عنها الطبعة الجديدة من العملة الجزائرية. ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن” فقد ظهرت العملة المعدنية فئة 500 دينار وقد احتوت على صورة قبة الصخرة المشرفة.

وبحسب الصور، فقد حمل أحد وجهيْ العملة على صورة المسجد الأقصى مع عبارة “القدس لنا”، في حين حمل الوجه الآخر رقم فئة العملة مرفقا بعبارة “بنك الجزائر”.

من جانبهم، أشاد العديد من المغردين الفلسطينيين بهذه الخطوة، مؤكدين على العلاقات الفلسطينية الجزائرية، موجهين التحية للجزائر وشعبها واصفين حبهم للجزائر بالمرض الذي لا يمكن الشفاء منه.

  الشروق العربي

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