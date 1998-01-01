مالية غزة تخفض سعر الوقود و الضرائب على الحافلات

غزة / سما /

قررت وزارة المالية اليوم الجمعة، تخفيض ضريبتي المضافة والدخل عن شركات الباصات العمومي، مراعاة للأوضاع الصعبة التي يعاني منها المُكلفين, بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح رئيس مجلس الايرادات الوكيل المساعد عوني الباشا في بيانٍ مقتضب، أنه تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة عن الباصات العمومي 50 راكب، من المحاسبة على هامش الربح بنسبة 22.5% قيمة الضريبة السنوية إلى 15%، مشيرا إلى ان هذا القرار سيخفف عن أصحاب شركات النقل والباصات، لاسيما مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة.

من جانبه أكد مدير عام ضريبة الدخل أحمد الشنطي أنه سيتم اعفاء ضريبي بنسبة 15% عن ضريبة الدخل على الباصات العمومي 50 راكب، بسبب ارتفاع أسعار الوقود في الآونة الأخيرة, في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة.

وكانت الهئية العامة للبترول قررت تخيض سعر السولار المورد لغزة سواء عبر كرم ابو سالم او معبر رفح بقيمة شيكل واحد لكل لتر فيما يتم تخفيض ثمن لتر البنزين نصف شيكل.