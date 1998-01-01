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التحقيق مع نتنياهو وزوجته استمر 5 ساعات متواصلة وهذا ما قاله فور انتهاء التحقيق معه!!

الجمعة 02 مارس 2018 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحقيق مع نتنياهو وزوجته استمر 5 ساعات متواصلة وهذا ما قاله فور انتهاء التحقيق معه!!



القدس المحتلة / سما /

بعد تحقيق استمر 5 ساعات متواصلة، اليوم الجمعة، أنهى محققو "لاهاف 433" التحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مسكنه الرسمي في القدس، وذلك في إطار التحقيق في تورطه في "الملف 4000"، فقط، حيث لم يحقق معه في قضية الغواصات "الملف 3000".

وبشكل مواز، انتهى التحقيق مع ساره نتنياهو، بعد 5 ساعات أيضا، حيث أدلت بشهادتها أمام محققي الوحدة في اللد. وكان قد نقل إلى هناك، صباح اليوم، شاؤول إلوفيتش ونير حيفتس. وخطتت الشرطة لمواجهتهما بأجوبة نتنياهو وزوجته.

 وقال نتنياهو فور انتهاء التحقيق معه: " الآن أشعر أكثر أماناً من السابق، فلن يتمخض عن التحقيقات اي شيء  ضدي".

 و قدم نتانياهو شكره لملايين "الإسرائيليين" الذين يقفون مع زوجته سارة.

وتشير تقديرات القناة الإسرائيلية الثانية إلى أن الشرطة عرضت على نتنياهو وزوجته ذات المواد، ومن الممكن أن يكونا قد استمعا إلى تسجيلات جديدة جمعت خلال التحقيق. كما أن المحققين حاولوا الحصول على أجوبة منهما أو الاستماع إلى ادعاء أولي منهما حيال ما تم التوصل إليه خلال التحقيق.

يشار إلى أنه سبق أن وجهت انتقادات للمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بسبب الفصل لمدة أيام بين التحقيق مع نتيناهو وبين التحقيق مع زوجته في "الملف 1000".

#نتنياهو #تحقيق #فساد

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