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القدس: دمية جندي إسرائيلي مشنوق في "مئة شعاريم"

الجمعة 02 مارس 2018 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: دمية جندي إسرائيلي مشنوق في "مئة شعاريم"



عرب 48

علقت، الليلة الفائتة، دمية بلباس جندي "حريدي" من وحدة المظليين في حي "مئة شعاريم" في القدس. وفور اكتشافها قدمت قوات من الشرطة وأزالتها من المكان.

يشار إلى أن بعض التيارات الحريدية اليهودية دأبت، سنويا، على تعليق دمية تمثل "هامان"، ولكن في العامين الأخيرين جرى تعليق دمية بلباس جندي حريدي تمثل "هامان العصر".

وبحسب الشرطة، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الدمية كانت مبلولة بمادة مشتعلة، ما يرجح أنه كان من المخطط إضرام النيران بها لاحقا.

وخلال العام الماضي، خلال ما يسمى "عيد البوريم/ المساخر" قد وقع حادث مماثل، ووقعت مواجهات بين قوات الشرطة وبين "الحريديين" قبل إزالتها بعد عدة ساعات بواسطة رافعة.

وادعت الشرطة أنها "لن تسمح بأي حدث يمكن أن ينطوي على إشارة للمس بالزي العسكري، وستعمل بحزم إزاء ذلك، وستلاحق كل من يقوم بذلك بكل الوسائل".

وكتب وزير الجيش ، أفيغدور ليبرمان على "تويتر" إن "منظر دمية جندي مشنوق في مئة شعاريم أمر صادم".

#القدس #دمية #جندي إسرائيلي

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