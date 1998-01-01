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كهرباء غزة تعلن عزمها إعادة ترتيب جدول التوزيع

الجمعة 02 مارس 2018 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تعلن عزمها إعادة ترتيب جدول التوزيع



غزة / سما /

أعلنت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة صباح الجمعة عزمها إعادة ترتيب جداول توزيع الكهرباء وتدويرها في مدينة غزة.

وذكرت الشركة في منشور على حسابها في فيسبوك أن التدوير الجديد لن تتأثر به الحصص المُغذى بها المواطنين؛ ولكن ستتغير مواعيدها، لتحقيق العدالة في التوزيع، وفق قولها.

ويعيش قطاع غزة حاليًا وفق جدول 4 ساعات وصل مقابل 16 قطع، لعمل مولد واحد بمحطة الكهرباء الوحيدة.

يُذكر أن توقف المحطة يؤدي إلى زيادة عدد ساعات قطع الكهرباء في محافظات غزة، بحيث تصل إلى أكثر من 16 ساعة، حيث يصل العجز في الطاقة إلى 330 ميجا وات مقابل احتياج السكان البالغ 550 ميجاوات.

#كهرباء #جدول التوزيع

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