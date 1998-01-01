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خمسة أسرى يدخلون أعواماَ جديدة

الجمعة 02 مارس 2018 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من الضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة يدخلون اليوم أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

من مدينة بيت لحم/ الأسير أشرف عبد القادر حسين حجاجرة (35 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير خالد محمد عبيد الله نواورة (57 عامًا) المحكوم بالسجن 24 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون.

ومن مدينة الخليل الأسير محارب عبد القادر محمد دعسات (50 عامًا) المحكوم بالسجن 35 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 12 عامًا في السجون.

والأسير محمد خليل موسى بدر (31 عامًا) من القدس المحكوم بالسجن 45 عامًا ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى خمسة أعوام في السجون.

والأسير أدهم طلال سلامة أبو فريح من شمال القطاع المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى عشرة أعوام في السجون.

#اسرى #سجون الاحتلال

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