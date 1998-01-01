مسيرات ومواجهات بالضفة وغزة في الجمعة الـ 13 لاعلان ترامب بشأن القدس

رام الله / سما /

دعت القوى الوطنية والاسلامية الى المشاركة الفاعلة اليوم في جمعة الغضب الـ13، منذ إعلان ترام بشان القدس.

وشددت القوى الوطنية على أهمية توسيع رقعة المقاومة الشعبية في كل مناطق التماس والاستيطان والحواجز العسكرية والطرق الالتفافية، رفضا للمواقف الأميركية المنحازة لاسرائيل.

وششدت القوى في بيانها على وضع الآليات الكفيلة بمواجهة القرار الاميركي وعزله امام كل المنظمات الدولية والقانونية وعواصم العالم.

و أصيب 5 مواطنين، بينهم المصور الصحفي عصام الريماوي، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في قرية بلعين غرب رام الله، في المسيرة الأسبوعية في القرية في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاقة المقاومة الشعبية في القرية، كما أصيب مواطنين آخرين بالاختناق الشديد جراء استنشاق قنابل الغاز السام.

وأصيب 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب صحفي بقنابل الغاز في اليد، فضلاً عن حالات الاختناق الشديدة.

واعتقلت قوات الاحتلال متضامناً أجنبياً، بعد أن اندفعت قوات الاحتلال من خلال بوابة الجدار، فاعتقلت المتضامن، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت نحو المتظاهرين، ثم انسحب الجنود داخل مستعمرة "موديعين".

وفي الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب صلاة الجمعة، في منطقة باب الزاوية.

كما واندلعت مواجهات على المدخل الجنوبي لمدينة قلقيلية بعد مسيرة مناهضة لقرار ترامب بشأن القدس.

وأقام عشرات المواطنين في العيسوية بالقدس المحتلة، صلاة الجمعة على مداخل القرية رفضاً لسياسات الاحتلال العنصرية ضدهم.

وفي بيتا قضاء نابلس، اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال عقب صلاة الجمعة التي أقيمت على أراضي مهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، وكذلك قرية كفر قليل.

من جانبها قالت حركة حماس ان اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب نقل السفار الامريكية الى القدس في يوم النكبة ضربة للامة العربية والاسلامية وتأكيد على مدى الاصطفاف والانحياز الامريكي للاحتلال ودليل على أن امريكا كانت تمارس التضليل الاعلامي والدجل السياسي على كل الانظمة العربية من خلال ادعائها انها وسيط في عملية السلام.

جاء ذلك خلال مسيرة جماهيرية دعت لها حركة حماس في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة في جمعة غضب جديدة ضد قرار ترامب نقل السفارة الامريكية الى القدس والاعتراف بإسرائيل.



ودعا القيادي في حركة حماس مشير المصري ابناء الامة العربية والإسلامية الى اعلان رفضهم القاطع لمحاولة البعض العربي "للهرولة" نحو التطبيع مع الاحتلال الذي اعتبره شرعنة للاحتلال واصطفاف الى جانب العدو.وشدد المصري أن قرار ترامب لن يمر ومن يسعى ويراهن على إسقاط غزة ومشروع المقاومة من خلال الحصار وصناعة الازمات هو واهم ومخطئ مشددا ان المصالحة التي تريدها حماس ودفعت الثمن في سبيلها ليست من موقع الضعف وانما من موقع تحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ولن تكون على حساب سلاح المقاومة.



ودعا المصري السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير للانحياز الى عدالة القضية الفلسطينية والى الشعب الفلسطيني من خلال القرارات الوطنية والاستراتيجية التي يجب ان يقدموا عليها دون تباطء وتلكؤ والاقدام على تطبيق قرارات المجلس المركزي وقال:"ان الاوان لوقف التنسيق الامني وسحب الاعتراف بالاحتلال الاسرائيلي".

وفي رسالته الى الامة العربية والاسلامية شدد ان الدفاع عن القدس واجب ديني وشرعي وقومي واخلاقي والتفريط بالقدس هو تفريط بمكة واضاف:"ومن يفرط بالقدس اوشك ان يفرط بالمسجد الحرام والنبوي".كما دعا المصري الى استعادة الوحدة الوطنية المفقودة وصناعة المصالحة على قاعد الحقوق والثوابت مشددا انه القرار المنتظر لمواجهة قرار ترامب واضاف:"ستبقى حماس حريصة على الوحدة الامينة وقضية والحامية لمشروع التحرير ردا على قرار ترامب".