بيع لوحة لبيكاسو مقابل 50 مليون جنيه استرليني

فنون

بيعت لوحة لبابلو بيكاسو تمثّل شريكته ماري-تيريز فالتر وتعكس أيضا ظلّ عشيقته دورا مار، في مقابل 49,8 مليون جنيه استرليني (56,2 مليون يورو) خلال مزاد أقيم في لندن.

وهذه اللوحة الزيتية التي تحمل اسم "امرأة تعتمر قبعة وترتدي فستاتا مقطعا لمربّعات (ماري-تيريز فالتر)" والتي تمتدّ على 55 سنتمترا طولا و46 عرضا كانت معروضة خلال مزاد على قطع من الفنون الانطباعية والسوريالية والمعاصرة نظمته دار "سوذبيز" في لندن. وكان سعرها مقدرا بخمسين مليون دولار (36,3 مليون جنيه استرليني).

وقال جيمس ماكي مدير قسم الفنون الانطباعية والمعاصرة في "سوذبيز" لوكالة فرانس برس "إنها لوحة في غاية الأهمية" صنعت في "مرحلة رئيسية من مسيرة بيكاسو سنة 1937 عندما رسم لوحة +غيرنيكا+ الشهيرة".

وتكتسي اللوحة أهمية شخصية لبيكاسو، بحسب ماكي الذي أوضح أن ماري-تيريز فالتر تظهر في المستوى الأول لكنّ يلوح أيضا خلفها ظلّ دورا مار التي التقاها الرسّام سنة 1936.

وقد حققت عدة أعمال لبيكاسو أسعارا خيالية في السنوات الأخيرة، أبرزها "نساء الجزائر (النسخة 0)" التي بيعت في مقابل 179,4 مليون دولار في أيار/مايو 2015 خلال مزاد لدار "كريستيز" في نيويورك.

وبعد عامين من التراجع، سجلت عائدات المزادات على الأعمال المصنفة ضمن فئة "فاين آرت" للفنون التشكيلية ارتفاعا إلى 14,9 مليار دولار في 2017 بعدما كانت 12,45 مليار دولار في العام 2016، بحسب تقرير لمجموعة "آرت برايس" الرائدة عالميا في قواعد البيانات بشأن أسعار القطع الفنية