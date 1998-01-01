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روبوت ذكي يميّز الاشخاص ويطلعهم بآخر الأخبار

الجمعة 02 مارس 2018 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
روبوت ذكي يميّز الاشخاص ويطلعهم بآخر الأخبار



وكالات / سما /

 كشفت شركة "Circulus" خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال ببرشلونة، عن نموذج للروبوت "piBo"، القادر على تمييز الأشخاص، والتفاعل معهم بطريقة ذكية.

يصل طول الروبوت "piBo" إلى 40 سنتيمتراً، ويدمج كاميرات ومايكروفونات تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتعرّف على الوجوه والأصوات، وذلك للتمييز بين الأشخاص.

كذلك يستجيب الروبوت للأوامر الصوتية، إذ يستطيع المستخدمون مثلاً أن يطلبوا منه تشغيل مقطوعات موسيقية، وتسجيل ملاحظاتهم، واطلاعهم على الأحوال الجوية المتوقعة.

ونقلت "رويترز" عن مدير التسويق في الشركة هيو يونغ شون قوله: "إن PiBo هو روبوت اجتماعي ويتميز عن غيره من بقية الروبوتات، بقدرته على التمييز بين المستخدمين، عن طريق كاميرته، الأمر الذي يجعله يوفر تجربةً شخصية مخصّصة للمستخدمين بعينهم".

يستطيع الروبوت السير والتدقيق في المواقع الإخبارية لإعلام المستخدم عن أبرز الأحداث الجارية في العالم، فضلاً عن قيامه بمهمات أخرى مثل تنظيم جدول أعمال المهمات اليومية.

جدير بالذكر أن الروبوت لا يزال قيد التطوير، ومن المتوقع إطلاقه تجارياً في النصف الثاني من عام 2018.

#روبوت #الأخبار

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