جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

مواجهات حاسمة في القمة والقاع من الدوري الممتاز

الجمعة 02 مارس 2018 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات حاسمة في القمة والقاع من الدوري الممتاز



غزة / سما /

تنطلق اليوم الجمعة، لقاءات الأسبوع التاسع عشر، من دوري الوطنية موبايل الممتاز لأندية قطاع غزة، حيث تشهد العديد من المواجهات الحاسمة في القمة والقاع.

المتصدر نادي شباب خانيونس الذي يملك 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، والفوز بالنسبة له على ضيفه الرياضي سيضعه على بعد خطوات من اللقب، بينما سيزداد صراع الهبوط اشتعالا في ظل تواجد أربعة أندية في دائرة الخطر الشديد.

وتقام الجمعة مبارتان في غاية في الأهمية في صراع البقاء، حيث يلتقي الشاطئ قبل الأخير بـ 16 نقطة، ضيفه القادسية الأخير بـ 15 نقطة، في لقاء لا مجال فيه إلا الفوز لأحد الفريقين.

وعلى ملعب رفح، يحل نادي اتحاد خانيونس التاسع بـ 18 نقطة، ضيفاً على خدمات رفح الثالث بـ 32 نقطة، فالاتحاد ما زال في دائرة الخطر، بينما الخدمات الرفحي ما زال في دائرة المنافسة والفوز سيزيد الضغط على شباب خانيونس المتصدر.

ويلتقي السبت، الصداقة الوصيف بـ 34 نقطة، مع الهلال الثامن بـ 22 نقطة، ويتطلع حامل اللقب لتقليص الفارق مع المتصدر ولو لنقطة مؤقتاً، إلى حين لقاء المتصدر يوم الاحد، بينما الهلال يحتاج لنقطة لتأمين البقاء على الأغلب.

وفي نفس اليوم يلتقي على ملعب بيت لاهيا، شباب جباليا السابع بـ 23 نقطة، مع ضيفه الأهلي الـ 11 وقبل الأخير بـ 16 نقطة، كلا الفريقين، بحاجة لنقاط المباراة الأول لتأكيد للبقاء، والثاني لتجنب الهبوط، لأن أي نتيجة غير الفوز ربما تزيد من إمكانية عودة الفريق مرة ثانية للدرجة الأولى.

وتختتم الأحد، لقاءات الجولة، وفيها يستقبل نادي شباب خانيونس المتصدر 38 نقطة، ضيفه غزة الرياضي الرابع بـ 26 نقطة، والفوز في هذا اللقاء بالنسبة للشباب سيزيد كثيراً من فرصه بالتتويج بلقب الدوري، بينما التعادل أو الخسارة سيزيد الضغط عليه.

وعلى استاد فلسطين، يلتقي اتحاد الشجاعية الخامس بـ 26 نقطة، مع ضيفه شباب رفح السادس بـ 25 نقطة، في لقاء تحسين مراكز لكلا الفريقين، بعد تحسن نتائجهما في مرحلة الإياب.

#مواجهات #الدوري الممتاز

أخبار ذات صلة

الصداقة

سقوط الصداقة يشعل الدوري الممتاز

860x484

العبيد ينفرد بصدارة هدافي الدوري الممتاز في غزة

جولة الدوري الممتاز تصدم ثلاثي المقدمة في غزة

860x484 (1)

اتحاد الكرة يتفق مع الأندية على استمرار الدوري الممتاز في غزة

860x484 (1)

فيديو.. الصداقة بطلاً لمرحلة الشتاء في الدوري الممتاز

860x484

اتحاد السلة وجوال يوقعان اتفاقية رعاية الدوري الممتاز

الأكثر قراءة اليوم

صور وفيديو : بوتين يكشف شخصيا عن أسلحة روسية جديدة لا مثيل لها في العالم

السيسي لـ”وزير الإسكان”: “أنت بتضحك ليه؟” (فيديو)

إدخال 30 شاحنة محملة بالسولار من معبر رفح إلى غزة

سيناتور أمريكي: الحرب بين اسرائيل وحزب الله على الأبواب

"معاريف": التهديد باغتيال نصر اللّه "ثرثرة"

فيديو.. لاس بالماس يجبر برشلونة على التعادل

الموت يفجع فارس كرم بأعز ناسه مرتين في ايام قليلة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو و زوجته سارة

التحقيق مع نتنياهو وزوجته استمر 5 ساعات متواصلة وهذا ما قاله فور انتهاء التحقيق معه

عزت الرشق

4 ملفات على طاولة النقاش مع المصريين .. الرشق يكشف نتائج زيارة قيادة حماس إلى القاهرة

مواجهات

عشرات الاصابات خلال مواجهات بالضفة وغزة في الجمعة الـ 13 لاعلان ترامب بشأن القدس

انفاق المقاومة

شاهد بالفيديو : نظرة داخل أحد أنفاق حماس بحسب الاعلام العبري

مصالحة -ارشيفية

﻿مسؤول في فتح: نجاح جهود الوفد المصري مرتبط بتنفيذ حماس اتفاق 12اكتوبر

الاتصالات الفلسطينية