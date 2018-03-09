اتحاد ألعاب القوى يحدد مسار بطولة أريحا لاختراق الضاحية

اريحا / سما /

حدد الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى مسار ومسافة وموعد بطولة أريحا لاختراق الضاحية حسب "الخارطة الجوية", والتي تحمل اسم المرحومين الكابتن يوسف حمادنه والكابتن رائد بلعاوي في مدينة أريحا, وذلك يوم الجمعة المقبل 9-3-2018.

وقال مأمون بالو عضو الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى, رئيس لجنة المسابقات بالمحافظات الشمالية, أن الاتحاد استلم الخارطة الجوية وحدد من خلالها مسار السباق ومسافته بواسطة جهاز قياس الطرق الذي تسلمه الاتحاد مؤخراً بتبرع من شركة اكسيس " AXIS " للمساحة وخدمات GPS وكيل شركة ترمبل Trimble العالمية, برفقة الكابتن مأمون بالي مدرب نادي شباب اريحا, حيث سينطلق السباق من المدخل الغربي لمدينة اريحا وينتهي على بوابة نادي شباب أريحا, لافتاً إلى أن هذه البطولة تأتي ضمن أجندة الاتحاد من أجل اكتشاف المواهب الجديدة للعمل على صقلها وتطوير قدراتها استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف "بالو" أن لجان الاتحاد تواصل الاستعداد والتحضير لهذه البطولة بمتابعة الدكتور مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى وأعضاء الاتحاد, التي تحمل اسمين غاليين على رياضة ألعاب القوى والرياضة الفلسطينية على وجه العموم وهما الكابتن المرحوم يوسف حمادنه أحد مؤسسي رياضة العاب القوى في فلسطين, عضو الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى سابقاً ورئيس بعثة فلسطين الأولمبية في بكين, والكابتن المرحوم رائد بلعاوي مدرب منتخب فلسطين في المحافظات الشمالية ومدرب نادي شباب أريحا, مبيناً أن هذه البطولة تكريماً لروحهما.

وأهاب "بالو" بكافة الأندية بالمحافظات الشمالية بضرورة المشاركة الفاعلة في البطولة من أجل ضم لاعبين من كلا الجنسين للمنتخب الوطني باختراق الضاحية.

وأشار "بالو" أن المنافسات في البطولة ستكون حسب الفئات العمرية ففي فئة الكبار فوق 18 سنة مسافة 8 كيلو متر, وفئة سيدات فوق 18 سنة مسافة 5 كيلو متر , أما فئة الشباب من عمر 15 حتى 17 سنة مسافة 3 كيلو متر, فيما ستكون فئة الناشئين من كلا الجنسين لسن 14 فما دون مسافة 3 كيلو متر.