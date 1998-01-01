المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية يناقش رعاية شركة "جوال" للاتحادات الرياضية بغزة

غزة / سما /

ناقش المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية بغزة ظهر يوم الخميس مع عدد من الاتحادات الرياضية موضوع رعاية شركة" جوال" لأنشطة خمسة اتحادات رياضية، بحضور د. أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية، وعضوي المكتب التنفيذي عبد السلام هنية وعصام قشطة،ومحمد العمصي الأمين العام المساعد وممثلي الاتحادات الخمسة.

واطلع د. المجدلاوي ممثلي الاتحادات على صورة ما وصلت إليه الأمور بخصوص رعاية شركة جوال للاتحادات الرياضية من خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي عقدها المكتب التنفيذي مع الشركة مؤخراً.

وأضاف د. المجدلاوي أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على رعاية خمسة اتحادات رياضية وهي ( كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، تنس الطاوية، الكاراتيه)، للموسم الرياضي المقبل.

وأشار د. المجدلاوي إلى أنه سيتم التوقيع رسمياً على الرعاية مع شركة جوال خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقدم د. المجدلاوي شكره الكبير لشركة جوال على رعايتها ودعمها المتواصل للاتحادات الرياضية لإقامة الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة.

وأشاد د. المجدلاوي بالدور الكبير الذي تبذله الاتحادات الرياضية في إقامة وتنظيم المسابقات الرسمية خلال المواسم المنصرمة، مؤكداً أن المكتب التنفيذي سيبقى يدعم ويساند الاتحادات الرياضية من خلال توفير كافة الإمكانيات لإنجاح البطولات الرسمية.

وفي نهاية اللقاء استمع المكتب التنفيذي لملاحظات ممثلي الاتحادات التي تتعلق بالجهود الرامية لإنجاح البطولات، وضرورة التواصل والتنسيق من أجل دعم ورعاية الاتحادات الرياضية ؛ لكي تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المنظومة الرياضية في محافظات الوطن قي تأدية رسالتها المنوطة بها.