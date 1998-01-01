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ليفربول يواجه منافسة شديدة للتوقيع مع رويس

الجمعة 02 مارس 2018 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يواجه منافسة شديدة للتوقيع مع رويس



وكالات / سما /

يستعد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لمنافسة مع جاره ليفربول للتوقيع مع الجناح الألماني ماركو رويس لاعب بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحافة الإنجليزية في الأيام القليلة الماضية إلى رغبة ليفربول في التعاقد مع ماركو رويس الذي عمل تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب في دورتموند، خاصة أن عقده ينتهي في عام 2019.

وأفادت صحيفة “ميرور” أن توتنهام يخطط لخطف اللاعب الألماني من ليفربول، مستغلاً اقتراب نهاية عقده مع بوروسيا دورتموند.

وفي سياقٍ متصل أكدت صحيفة “بيلد” الألمانية أن رويس ينتظر حتى الصيف لتحديد مستقبله، سواء بالرحيل عن ملعب “سيجنال إيدونا بارك” أو تجديد عقده.

وابتعد رويس عن الملاعب كثيراً في المواسم الماضية بسبب معاناته من إصابات كثيرة أبرزها في الرباط الصليبي.

#ليفربول #ماركو رويس

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