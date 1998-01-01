ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ26

وكالات / سما /

شهدت منافسات الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2017-2018 منافسة من العيار الثقيل على جدول ترتيب هدافي البطولة، الذي تبدل رأسه كثيراً خلال مجريات الموسم.

وتناوب عدد من الهدافين على صدارة تلك القائمة، أبرزهم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، ومواطنه ماورو إيكاردي قائد إنتر ميلانو، إلا أن الكفة تميل حتى الآن إلى المهاجم الإيطالي ونجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

ويتصدر تشيرو إيموبيلي جدول هدافي الدوري الإيطالي بعد مرور ستة وعشرين جولة على إنطلاق البطولة، وفي رصيده ثلاثة وعشرين هدفاً متفوقاً بفارق خمسة أهداف وأكثر عن ملاحقيه.

ولا يكتفي إيموبيلي بالانفراد في صدارة الهدافين على الصعيد المحلي، بل ينافس على جائزة الحذاء الذهبي لهدافي القارة الأوروبية، حيث يحتل المركز الثالث خلف الثنائي الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي والأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

ويمتلك هاري كين وإدينسون كافاني أربعة وعشرين هدفين وبرصيد وثمان وأربعية نقطة في السباق، مقابل ثلاثة وعشرين هدفاً وست وأربعين نقطة لإيموبيلي الذي يتساوى في عدد الأهداف والنقاط مع نجمي ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني الدوليان المصري محمد صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبالعودة إلى “جنة كرة القدم” فإن المركز الثاني يحتله ماورو إيكاردي الذي سجل ثمانية عشر هدفاً وبفارق خمسة أهداف عن إيموبيلي، وفي المركز الثالث فابيو كوالياريلا اللاعب المخضرم في صفوف سامبدوريا بسبعة عشر هدفاً.

ويتواجد في المركز الرابع مهاجم نابولي الدولي البلجيكي دريس ميرتينز وفي رصيده ستة عشر هدفاً، وخامساً الدولي الأرجنتيني وأغلى لاعب في تاريخ يوفنتوس جونزالو هيجواين الذي سجل أربعة عشر هدفاً.

ومن ضمن قائمة الهدافين العشرة للكالتشيو يعتبر إيكاردي اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف مقارنة بعد أهداف فريقه بنسبة 43 بالمئة من مجموع الأهداف، حيث سجل 18 هدفاً من أصل 42 هدفاً سجلها إنتر ميلان.

وفي المركز الثاني من هذه القائمة يتواجد كوالياريلا الذي سجل 37 بالمئة من أهداف سامبدوريا بإحرازه 17 هدفاً من 46 هدفاً لفريقه، وثالثاً إيموبيلي الذي سجل 36 بالمئة من أهداف فريقه، له 23 هدفاً وللفريق 64 هدفاً.