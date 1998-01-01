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ميسي يقود تشكيلة الأسبوع في الدوري الإسباني

الجمعة 02 مارس 2018 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يقود تشكيلة الأسبوع في الدوري الإسباني



وكالات / سما /

نشرت شبكة هو سكورد العالمية التشكيلة المثالية للجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني التي لعبت على مدار الأيام الثلاث الماضية.

وحصل أتلتيكو مدريد على حصة الأسد في التشكيلة بعد فوزه برباعية نظيفة على ليجانيس، وكان أنتوان جريزمان النجم الأبرز بكل تأكيد كونه صاحب أهداف فريقه الأربعة في المباراة.

وشهدت التشكيلة تواجد لاعب واحد فقط من ريال مدريد وبرشلونة، حيث مثل ماتيو كوفاسيتش النادي الملكي رغم هزيمة فريقه أمام إسبانيول بهدف نظيف، في حين كان ليونيل ميسي اللاعب الوحيد من البرسا في التشكيلة بعد تقديمه أداء مميز أمام لاس بالماس وتسجيله هدف رغم تعادل فريقه بهدف لمثله.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: أنتونيو أدان (ريال بيتيس)

خط الدفاع: جاسبر (فياريال) .. لينجليه (إشبيلية) .. لاكوارديا (ريال بيتيس) .. فيليبي لويس (أتلتيكو مدريد)

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش (ريال مدريد) .. ساؤول نيجويز (أتلتيكو مدريد) .. كوكي (أتلتيكو مدريد) .. آنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد)

خط الهجوم: أنتوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) .. ليونيل ميسي (برشلونة)

#ميسي #الدوري الاسباني

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