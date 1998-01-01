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اليونايتد وميلان يتنافسان لضم نجم تشيلسي

الجمعة 02 مارس 2018 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونايتد وميلان يتنافسان لضم نجم تشيلسي



وكالات / سما /

بات البرازيلي ويليان بورخيس دا سيلفا جناح نادي تشيلسي، قريبا من الرحيل عن ناديه بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة مانشستر يونايتد وميلان في ضمه.

وينتهي عقد ويليان مع "البلوز" في صيف 2020، بعدما جدد عقده مع النادي "اللندني"، في العام قبل الماضي لمدة 4 سنوات.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن ميلان ويونايتد يتنافسان لضم اللاعب الذي سيرحل عن "البلوز" بنسبة كبيرة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب الإغراءات المالية، رغم تألقه في الفترة الأخيرة، خاصة أمام برشلونة في ذهاب دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت "ديلي ستار" أن تشيلسي سيجني أموالا كثيرة من وراء بيع ويليان، بسبب مستواه المرتفع في الفترة الماضية، الأمر الذي جعل قيمته التسويقية تتزايد بشدة.

يشار إلى أن ويليان شارك مع "البلوز" في 42 مباراة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 10 أخرى.

#اليونايتد #تشيلسي

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