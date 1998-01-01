جمعية الايثار توزع كفالات الأيتام عن شهر يناير وفبراير

غزة / سما /

انتهت جمعية الإيثار للاغاثة والتنمية بقطاع غزة اليوم من توزيع كفالات الأيتام المكفولين لديها وذلك عن شهر يناير وفبراير٢٠١٨ ، بتبرع من الجمعية الكندية لإغاثة المنكوبين كندا ووقف الايتام تركيا وفاعل خير من قطر، وبلغ عدد الأيتام المستفيدين من هذه الكفالات ١٩٥ يتيماً, بمبلغ اجمالي ١٤الف دولار.

ويأتي توزيع هذه الكفالات ضمن البرامج الدائمة التي تنفذها وترعاها الجمعية على مدار العام والتي منها برنامج كفالة الأطفال الايتام وبرنامج صندوق المريض الفقير وبرنامج صندوق العفاف الخيري وبرنامج صندوق الطالب الجامعي، حيث تسعى الجمعية من خلال تنفيذ هذه البرنامج إلى ترسيخ قيم التكافل والتراحم الإنساني.

وأوضح أ.مؤنس محمد قديح مدير الجمعية، أن توزيع الكفالات يأتي في إطار التزام الجمعية برعاية الأيتام الذين فقدوا معيلهم، مؤكداً أن الجمعية مستمرة في تنفيذ برامجها وأنشطتها الموسمية المختلفة من أجل خدمة أوسع شريحة من الأيتام تماشياً مع أهداف الجمعية ورسالتها الإنسانية في تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور واستمرار تشديد الحصار الظالم.

وأعرب قديح عن شكره للجمعية الكندية ووقف الايتام تركيا وفاعل خير من قطر على توفيرهم هذه الكفالات للأيتام وتسهيل وصولها إليهم، مطالبًا إياهم بالاستمرار في دعم هؤلاء الأطفال وأسرهم كي لا يكون الوضع الاقتصادي عقبة في طريق استمرارهم في الحياة.

ودعا قديح كافة الجهات والمؤسسات الخيرية المعنية وفاعلين الخير والإحسان من كافة الدول العربية والإسلامية الى الوقوف الى جانب الأسر المستورة في غزة وتقديم المعونات العاجلة وذلك لتردي الأوضاع التي وصل اليها سكان القطاع، موجهاً شكره الى كل من يقدم ويدعم الشعب الفلسطيني وخاصة الجمعية الكندية لإغاثة المنكوبين ووقف الايتام تركيا .