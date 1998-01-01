السيسي لـ”وزير الإسكان”: “أنت بتضحك ليه؟” (فيديو)

القاهرة / وكالات /

داعب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان المصري، خلال فعاليات افتتاح مدينة العلمين الجديدة وعدد من المدن التنموية.

وقال الرئيس المصري للوزير “أنت بتضحك ليه”، بعدما ضحك الوزير على سؤال السيسي، عند سؤاله عن موعد الإنتهاء من أحد المشروعات الجديدة.

وسأل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال وضع حجر الأساس لمدينة قنا الجديدة عن موعد الانتهاء من المشروع، وضحك المهندس مصطفى مدبولي على استعجال الرئيس في الانتهاء من المشروعات، حيث طالب السيسي بسرعة الانتهاء من المشروعات التنموية بالكامل في نهاية عام 2019.