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سيناتور أمريكي: الحرب بين اسرائيل وحزب الله على الأبواب

الجمعة 02 مارس 2018 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور أمريكي: الحرب بين اسرائيل وحزب الله على الأبواب



واشنطن / وكالات /

كشف السيناتور الأميركي ​ليندسي غراهام​ أن "المسؤولين ال​اسرائيل​يين حذروه خلال زيارته الى اسرائيل من أنه اذا واصل ​حزب الله​ تهديد اسرائيل " بالاعتداء "  عليها بترسانته المتنامية من الصواريخ البعيدة المدى فان على اسرائيل ان تذهب الى الحرب"، مؤكدا أن "المسؤولين الاسرائيليين أكدوا بعبارات لا لبس فيها انه اذا استمر هذا التهديد فسيذهبون الى الحرب".

وقال غراهام إن "جنوب لبنان هو الموقع الذي ستنطلق منه الحرب المقبلة"، وذلك في مؤتمر صحافي عقده عقب جولة سيناتورية الى الشرق الاوسط.

كما أكد غراهام ان "الحرب المقبلة بين حزب الله واسرائيل ستكون في جنوب ​لبنان​"، معتبرا أن "عدم وجود استراتيجية إقليمية لمواجهة ​إيران​، التي تعتبر مؤيدا وممولا قويا لحزب الله، هي المسؤولة عن قدرة حزب الله على جمع كمية كبيرة من الذخيرة لدرجة أنها تفتخر بمصنع صاروخ قادر على تهديد الجبهة الداخلية ال​إسرائيل​ية".

واعتبر غراهام أن هذا اختبار للمجتمع الدولي وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولفت الى أن "المسؤولين الإسرائيليين لديهم طلبين رئيسيين للمشرعين الأميركيين: أولها الدعم العسكري في شكل "ذخائر وذخائر وذخائر" والثاني هو دعم ​الولايات المتحدة​ لإسرائيل بحال أرادت استهداف أهداف مدنية في لبنان، حيث يعتقد أن حزب الله يعمل".

#سيناتور أمريكي #الحرب #اسرائيل #حزب الله

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