فيديو : نظرة داخل أحد أنفاق حماس بحسب الاعلام العبري

وكالات

شر موقع "إسرائيل ناشيونال نيوز" مقطع فيديو داخل أحد أنفاق حماس التي تم اكتشافها بعد الحرب على غزة عام2014، خلال جولة تفقدية لأحد ضباط جيش الاحتلال.

وادعى الضابط أن الجيش عمل بقوة منذ حرب 2014 على تحديد وتدمير الأنفاق القادمة من قطاع غزة والتي تمتد الى الأراضي المحتلة عام 1948، المقاومة من جانبها استخدمت هذه الأنفاق بهدف تنفيذ عمليات ردع للإرهاب الإسرائيلي الذي استهدف المدنيين الفلسطينيين.

وذكر الضابط أن أبرز الهجمات التي نفذت كانت في يونيو/حزيران عام 2006، حيث قام مقاتلون فلسطينيون بالوصول الى أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة وأسر الجندي جلعاد شاليط.

وأضاف أن المقاومة الفلسطينية نفذت العديد من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على غزة عام 2014 من خلال الأنفاق، مما أوقع العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش.