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عشراوي ترحب بزيارة الأمير وليام الى فلسطين الصيف المقبل

الخميس 01 مارس 2018 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي بالزيارة التي سيقوم بها الأمير ويليام دوق كامبريدج الى فلسطين، هذا الصيف، تلبية لدعوة كريمة من الرئيس محمود عباس "أبو مازن".


وقالت في بيان لها اليوم الخميس: "بالنيابة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني، نرحب بسمو دوق كامبريدج الأمير وليام، الذي سيحل ضيفا، ليس فقط على القيادة وإنما على الشعب الفلسطيني أيضا ".


وأشارت عشراوي الى أن هذه الزيارة التاريخية لا تحمل أهدافا سياسية وانما تسعى الى زيادة التواصل المباشر بين الشعبين، كما أنها ستعمل على تعزز العلاقات الدبلوماسية والثقافية والإنسانية بين البلدين.

#حنان عشراوي #الأمير وليام

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