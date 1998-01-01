الدفاع المدني ينفذ سيناريو إخلاء وإطفاء لمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

طولكرم / سما /

نفذت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، سيناريو إخلاء وإطفاء، والتعامل مع حادث سير، في مدرسة بنات عمر بن عبد العزيز الثانوية في مدينة طولكرم، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني.

جاء ذلك بمشاركة محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ومدير عام الدفاع المدني اللواء يوسف نصار، ومدير الدائرة الفنية في مديرية التربية والتعليم العالي بطولكرم نزيه نصر الله، ومديرة المدرسة نداء حمدان.

وأكد المحافظ أهمية التدريب والمناورة لنشر المزيد من التوعية حول كيفية التعامل مع الحالات الطارئة من الحرائق والإطفاء وحوادث السير، وتعزيز الوعي المجتمعي تجاه مثل هذه الأحداث.

وشكر أبو بكر الدفاع المدني ممثلاً باللواء نصار على جهوده ومشاركته في هذا التدريب.

وأشار إلى ما يبذله الشركاء من تعاون كبير في تجنيب المواطنين أية مخاطر. ونوه إلى دور المجلس الأعلى للطوارئ ومن خلال الشراكات الدائمة مع البلديات والمجالس المحلية والجهات المختصة في متابعة جميع الحالات الطارئة، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سلامة المواطنين وتجنيبهم المخاطر.

من جانبه، ذكر اللواء نصار أن السيناريو يهدف إلى فحص إمكانات الطواقم، واستخلاص العبر من المناورة والتقييم للوصول إلى نقاط القوة والضعف، في التعامل مع الأحداث المستقبلية والظروف الطارئة.

ونوه إلى أن هذا التدريب يأتي بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية. وأكد على جاهزية طواقم الدفاع المدني المستمرة للتعامل مع مثل هذه الأحداث.

كما أشار نصر الله إلى الأداء المميز الذي يقوم به الدفاع المدني، من خلال تنفيذ هذا التدريب، بمشاركة عدد من المدارس على مستوى المحافظة.

بينما أكدت حمدان أن الهدف من الفعالية هو التأكد من جاهزية الطلاب والمدارس لعمليات الإخلاء والتصرف خلال حالات الطوارئ، الأمر الذي يرفع من وعي الطلبة تجاه هذه القضايا.