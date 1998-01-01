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الرئيس يتلقى رسالة من ولي العهد السعودي وهذا ما جاء في مضمونها

الخميس 01 مارس 2018 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتلقى رسالة من ولي العهد السعودي وهذا ما جاء في مضمونها



رام الله / سما /

 تلقى الرئيس محمود عباس، رسالة من الامير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أكد فيها ان القضية الفلسطينية تحظى بأهمية خاصة وكبيرة وأولوية خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

واكد الامير، حرص المملكة العربية السعودية، وعزمها المتواصل على دعم القضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما فيها القدس الشرقية.

وأشار ولي العهد السعودي، إلى ان الخطوة الاخيرة لن تغير او تمس بالحقوق الثابتة والمصونة للشعب الفلسطيني في القدس وغيرها من الاراضي الفلسطينية المحتلة.
 

#الرئيس عباس #ولي العهد السعودي #رسالة

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