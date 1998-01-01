الحية:حماس تريد تسليم الجباية ضمن سياق طبيعي وتدعو الرئيس عباس الى زيارة غزة

غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية، ان السلطة الفلسطينية رفضت إدخال البضائع من معبر رفح مباشرة إلى قطاع غزة وأصرت على دخولها عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال الحية مساء اليوم في لقاء متلفز، ان زيارة الحركة لمصر، لها عدة أهداف منها نقل ظروف شعبنا في غزة وبحث قضية المصالحة والقضية الفلسطينية.

وأوضح، "زيارتنا الأخيرة لمصر جاءت بطلب من الحركة لمتابعة ملفات متعددة"، مؤكداً لم يكن هناك ترتيبات لخروج هنية في جولة خارجية وكان الترتيب لزيارة مصر فقط وربما تكون في زيارات قادمة.

وأكد، أنّ حماس تريد تسليم الجباية ضمن سياق طبيعي حتى لا نفاجأ بظهور صندوق أسود جديد، واقترحنا تسليم الجباية لجهة محايدة، وتسليم الجباية أسهل مما يتصوره الناس ونريد منه تطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

وأكد، وجدنا تصميم أكبر لدى إخواننا المصريين لحل مشاكل قطاع غزة، ميراً إلى، أنّه إذا بقي قطاع غزة على هذه الحالة سينفجر في وجوه محاصريه وفي مقدمتهم الاحتلال، وإن استمر سوء الوضع بغزة فستنفجر في وجوه المحاصرين وعلى رأسهم الاحتلال.

ونفى الحية، الشائعات حول احتجاز وفد الحركة في القاهرة، وقال إنها تصدر من خصوم للحركة، مضيفاً هذا من الأسئلة السخيفة المضحكة المبكية؛ مصر عندما يذهب لها وفد قيادي في كل مرة هذه الشائعة لا تصدر إلى من خصم لنا ولمصر، يسوء هؤلاء مثل هذه العلاقة.

وكما نفى منع مصر لرئيس المكتب السياسي من الخروج بجولة للعواصم العربية، وأكد أنه لم يكن هناك على جدول الأعمال أي جولة لرئيس مكتب حماس السياسي.

وأكد الحية أن هناك هدفان للزيارة، أولها اللقاءات مع المسؤولين المصريين لمناقشة المصالحة والملفات الأخرى، والهدف الثاني هو لقاء رئيس المكتب السياسي بعض قيادات الحركة في الخارج ومسؤولي ملفاتها لدفعها للأمام.

وأشار إلى أن حركته التقت شخصيات مصرية وإعلاميين، والمسؤولين في جهاز المخابرات العامة المكلفين بالملف الفلسطيني، وأكد أنهم شعروا بحسن الاستقبال والتأمين ذهابا وإيابا.

وأكد أنه لا تأثير يذكر بالعلاقة واللقاءات بعد تغيير قيادة المخابرات المصرية، وقال: نحن نتعامل مع الدولة المصرية، السياسة واحدة مقرة من الجهات السيادية بدءا من الرئاسة المصرية وما دونها.

وتابع، نحن ومصر نريد أن تدخل هذه البضائع عبر المعبر، لا يعقل أن تدخل هذه البضائع من مصر للاحتلال ومن ثم إلى غزة ودخول البضائع من بوابة صلاح الدين، كان حالة طارئة أمام تعنت السلطة جرى الاتفاق على دخولها بهذا الشكل، حيث ل نقبل ان تدخل البضائع من مصر للاحتلال ومن ثم لغزة.

ووجه الحية الشكر لمصر، على كل ما قدموه في هذه الزيارة، وتوقع أن يكون هناك زيارات لاحقة.