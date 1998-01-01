فيديو.. السيسي: وأنا صغير طلبت من ربنا 100 مليار $ وهو” قالي همكنك أهو وريني حتعمل إيه

القاهرة / وكالات /

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عالم طفولته مرة أخرى في خطاباته الرسمية، وقال السيسي خلال تدشينه مدينة العلمين وعدد من المشروعات الأخرى “وأنا صغير كنت أمشي وأشوف المناطق العشوائية والناس اللي ظروفها صعبة، وأقول يارب لو ادتني 100 مليار دولار أنا هصرفهم وهخلي الناس تعيش كويس، أقسم بالله”.

وأكمل السيسي قائلا ” بس أنا مش معاي الفلوس دي يا خسارة ..يا سلام ،هو قالي طيب أنا همكنك أهو، ويلا وريني هاتعمل إيه”.

وطالب السيسي وزير الإسكان بالانتهاء من 200 ألف وحدة سكنية للناس البسطاء خلال 2018، وخاطبه قائلا” أنا بفكر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بـ 200 ألف وحدة سكنية، إحنا معادنا هذا العام 2018 يا دكتور، المليون إنسان دول يدخلوا يقعدوا، إحنا عايزين نسكنهم بفرش”.