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إسرائيل: الجمهور القطري شجع فريقنا المشارك ببطولة العالم في الدوحة

الخميس 01 مارس 2018 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: الجمهور القطري شجع فريقنا المشارك ببطولة العالم في الدوحة



القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن تهبط البعثة الإسرائيلية المشاركة في بطولة مدرسية دولية لكرة اليد، تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، من المقرر أن تهبط في إسرائيل، الخميس، بحسب ما أفادت به مصادر إسرائيلية مطلعة.

وقالت وزارة التعليم الإسرائيلية إن البعثة مؤلفة من فريقين، "مثّلا إسرائيل بشكل مشرّف، حين حازا على المرتبة الثالثة في البطولة".

وذكرت الوزارة أن هذه هي المرة الأولى، التي يشارك بها وفد طلابي إسرائيلي، في مسابقة كهذه على الأراضي القطرية. وأضافت الوزارة أن "عدد الوفد الإسرائيلي بلغ 35 مندوبا، يشمل اللاعبين واللاعبات، معلمي الرياضة والمدربين".

ورحّب وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت، "بالإنجاز الرائع وروح التنافس"، واصفا إياه "بالفخر الكبير لإسرائيل".

وأوضح الوزير الذي يتزعّم حزب إسرائيل بيتنا اليميني أنه "باستثناء الإنجاز الرياضي، فإن مجرد المشاركة في وفد إسرائيلي، هي جزء مهم من تجميل صورة إسرائيل في العالم بشكل عام، وبدولة مثل قطر بشكل خاص". وقال الوزير "نشد على أيدي الطلاب، من جهتنا، أنتم بالمرتبة الأولى".

وقال أمين مقطرن إن الجمهور القطري شجّع الفريق الإسرائيلي، أثناء المباراة ضد الفريق البولندي.

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