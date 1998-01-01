تشويش الاتصالات يؤرّق مستوطني جنوب غزة

القدس المحتلة / سما /

هدد غادي ياركوني رئيس المجلس الإقليمي لمجمع مستوطنات أشكول المجاورة لحدود جنوب قطاع غزة، والحدود مع مصر، برفع دعوى قضائية ضد وزارة الجيش، والاتصالات والشركات الخليوية بسبب التشويش المستمر منذ أكثر من 10 أيام على شبكات الاتصال.

واتهم ياركوني في تصريحات له تلك الجهات بأنها عاجزة عن مواجهة المشكلة، وأنها فشلت بشكل واضح في حلّها، رغم أنّها تؤثر على روتين الحياة في المناطق الاستيطانية المجاورة للحدود مع غزة ومصر.

وأشار ياركوني إلى أنه أبلغ المستوطنين إلى أن الخلل ناجم عن العمليات المصرية في سيناء. معتبرًا أن عدم حل المشكلة من قبل الجهات المختصة يعد فشلًا ذريعًا.