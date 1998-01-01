جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تشويش الاتصالات يؤرّق مستوطني جنوب غزة

الخميس 01 مارس 2018 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشويش الاتصالات يؤرّق مستوطني جنوب غزة



القدس المحتلة / سما /

هدد غادي ياركوني رئيس المجلس الإقليمي لمجمع مستوطنات أشكول المجاورة لحدود جنوب قطاع غزة، والحدود مع مصر، برفع دعوى قضائية ضد وزارة الجيش، والاتصالات والشركات الخليوية بسبب التشويش المستمر منذ أكثر من 10 أيام على شبكات الاتصال.

واتهم ياركوني في تصريحات له تلك الجهات بأنها عاجزة عن مواجهة المشكلة، وأنها فشلت بشكل واضح في حلّها، رغم أنّها تؤثر على روتين الحياة في المناطق الاستيطانية المجاورة للحدود مع غزة ومصر.

وأشار ياركوني إلى أنه أبلغ المستوطنين إلى أن الخلل ناجم عن العمليات المصرية في سيناء. معتبرًا أن عدم حل المشكلة من قبل الجهات المختصة يعد فشلًا ذريعًا.

#تشويش #مستوطنون #غزة

أخبار ذات صلة

مستوطني غلاف غزة

“الأنفاق والتصعيد” شبحان يطاردان مستوطني غلاف غزة وهذه شهاداتهم !

مصادر تكشف عن عودة الاتصالات بين فتح وحماس حول المصالحة

نبيل شعث

شعث : الرئيس لن يغادر الضفة لتجميده الاتصالات مع سلطات الاحتلال

الخارجية الامريكية- ارشيف

الخارجية الأمريكية تؤكد: الاتصالات مع السلطة لازالت مستمرة

الرئيس عباس

الرئيس عباس يصدر تعليماته بوقف الاتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب عباس - ارشيف

تيك ديبكا : إدارة ترامب تقطع الاتصالات مع السلطة وتقطع المساعدات عن الاونروا

الأكثر قراءة اليوم

بن سلمان إلى مصر.. 20 سيارة خاصة و6 أخرى محملة بالأغراض الخاصة تسبقه للقاهرة

لأول مرة منذ شهور .. تراجع على أسعار البنزين والسولار في الاسواق الفلسطينية

فيديو.. السيسي: وأنا صغير طلبت من ربنا 100 مليار $ وهو” قالي همكنك أهو وريني حتعمل إيه

أوروبا تسابق الزمن لمحاولة تعديل "صفقة القرن"

صور وفيديو : بوتين يكشف شخصيا عن أسلحة روسية جديدة لا مثيل لها في العالم

مسؤول اسرائيلي : سنقول للسيسي "تفضل" إذا احتاج إدخال قوات لسيناء

﻿«الموساد» صفّى المهدي بن بركة لمصلحة المخابرات المغربية ودفنه في غابة قرب باريس

الأخبار الرئيسية

الحية- ارشيف

الحية:حماس تريد تسليم الجباية ضمن سياق طبيعي وتدعو الرئيس عباس الى زيارة غزة

اسرى لدى القسام

ألمانيا تتوسط لصفقة تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل

هنية مع الوفد المصري

هنية يلتقي الوفد الأمني المصري بغزة

ترامب والرئيس عباس

يديعوت: ترامب يوافق على اقامة دولة فلسطينية لكن بشرط

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال يزعم إحباطه هجوم على حدود قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية