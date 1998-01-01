حشد تختتم تدريب حول المناصرة الدولية وحقوق الإنسان

رام الله / سما /

اختتمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)، اليوم الخميس، تدريبًا حول "حقوق الإنسان والمناصرة الدولية"، بواقع 16 ساعة تدريبية، لمدة 4 أيام، استهدفت خلالها 25 خريجة وخريج من مختلف جامعات قطاع غزة، وذلك بمقر الهيئة في غزة.

وقالت الأستاذة سحر أبو رمضان عضو مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني:" أن التدريب استهدف تعريف الخريجين بآليات تمكّنهم من كسب التأييد في القضايا الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وإمداد الشباب بالمهارة المعرفة للمساهمة في تقييم مشاريع وبرامج ترتكز على منهجية حقوق الإنسان".

وأوضح د. علاء حمودة مدير التدريب والتوعية بالهيئة يتناول التدريب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الثلاثة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدورات الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، والتطور التاريخي لحقوق الإنسان، ومعايير حقوق الإنسان، وكيفية توظيف شبكات التواصل الاجتماعي في كسب التأييد والمناصرة في القضايا الخاصة بحقوق الإنسان.

من جانبها أوضحت المشاركة، ألاء جابر بأنها أصبحت الآن قادرة على إدارة حملات مناصرة لأي قضية تخدم القضية الفلسطينية، حيث أصبحت على معرفة تامة بالمفاهيم الأساسية لمهارات الضغط والمناصرةـ إضافة إلى معرفة كيفية كتابة المشاريع على النهج الحقوقي من خلال الدورة.

أما المشارك حلمي شراب فقال: "من خلال التدريب عرفت المعنى الصحيح لمناصرة أي قضية تتعلق بالقضية الفلسطينية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بشكل ممتاز بما تخدم المصلحة العامة".

وأشار المشارك محمود صالحة منسق فريق المستقبل الشبابي إلى أن موضوع الدورة موضوع رائع يفتح للشباب والفتيات أفاق جديدة وواسعة في التفكير للوصول لأي هدف يريد تحقيقه لبناء المستقبل.

ويأتي التدريب الذي تنفذه الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني كجزء من استراتيجية وبرنامج عمل الهيئة للعام 2018، والذي يركز على إدماج الشباب في عملية الدفاع عن حقوقهم، وتطوير آليات الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في المنطقة.